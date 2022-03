Wielka tragedia szefa Microsoftu

Satya Nadella, aktualny prezes Microsoftu, oraz jego żona Anu poinformowali o wielkiej tragedii w ich rodzinie. W poniedziałek zmarł ich 26-letni syn Zain, który z powodu asfiksji cierpiał na porażenie mózgowe.

Zain zostanie zapamiętany ze względu na eklektyczny gust muzyczny, promienny, słoneczny uśmiech i ogromną radość, jaką przyniósł swojej rodzinie i wszystkim, którzy go kochali.

- powiedział Jeff Sperring, szef szpitala dziecięcego.

To między innymi syn Nadelli sprawił, że ten od 2014 roku, kiedy to objął stanowisko szefa Microsoftu, mocno skupił się na tworzeniu produktów, które miały lepiej służyć osobom z niepełnosprawnościami.

W 2017 roku Satya Nadella opublikował książkę o swoim synu, w której opisał swoje doświadczenia i to, jak musiał stać się dla niego lepszym człowiekiem.

Byłem zdewastowany. Ale przede wszystkim byłem smutny z powodu tego, jak potoczyły się sprawy dla mnie i Anu. Na szczęście Anu pomógł mi zrozumieć, że nie chodziło o to, co mi się przydarzyło. Chodziło o głębokie zrozumienie tego, co przydarzyło się Zainowi, i rozwijanie empatii dla jego bólu, przy jednoczesnym zaakceptowaniu naszej odpowiedzialności jako jego rodziców.