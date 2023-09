Meta Connect 2023 – nowe gogle i więcej AI

Podczas jubileuszowej, dziesiątej edycji wydarzenia Meta Connect, firma Marka Zuckerberga pokazała między innymi nowe gogle Quest 3, a także zaprezentowała nowości ze świata sztucznej inteligencji.

Mark Zuckerberg, założyciel i dyrektor generalny firmy Meta, opowiedział więcej o tym, w jaki sposób rozwój sztucznej inteligencji i technologii budujących metawersum wpływa na doświadczanie przez nas fizycznego i cyfrowego świata. Mimo że świat fizyczny sam w sobie jest już niezwykły, to prawdziwą istotą naszej współczesnej rzeczywistości jest połączenie się sfery cyfrowej i analogowej. Tymczasem wciąż zbyt często polegamy na ekranach, aby móc korzystać z wirtualnych przestrzeni i treści. To z kolei odciąga nas od chwili obecnej i ludzi, z którymi fizycznie przebywamy.

A co jeśli zastąpimy telewizor w pełni konfigurowalnym kinem domowym, które można wszędzie ze sobą zabrać? Wyobraźmy sobie również spotkanie z przyjaciółmi, których jedna część znajduje się w tym samym pokoju, a druga – mieszkająca wiele kilometrów dalej – pojawia się przy wspólnym stole w formie awatarów. Mimo że dzieli ich fizyczna odległość, czują się w pełni obecni w tej samej przestrzeni i czują się częścią jednego spotkania. Albo zebrania, na których niektóre awatary są ucieleśnionymi sztucznymi inteligencjami, które mogą pomóc w wykonywaniu różnych zadań… Wszystko to będzie możliwe, gdy nasze fizyczne i wirtualne światy będą się płynnie przenikać.

Wiele z niezbędnych technologii potrzebnych do urzeczywistnienia tej wizji już istnieje lub pojawia się na horyzoncie. Rzeczywistość mieszana (mixed reality) pozwala przenosić cyfrowe obiekty do świata fizycznego lub tworzyć w pełni immersyjne przestrzenie. Postępy w rozwoju sztucznej inteligencji umożliwiają nam tworzenie unikalnych postaci, z którymi możemy wchodzić w interakcje na wiele różnych sposobów. Okulary AR ostatecznie połączą te technologie w elegancką całość.

Nowości w AI

Firma Meta dodaje opcję wysyłania naklejek AI w swoich aplikacjach. Wkrótce będzie można edytować swoje zdjęcia i obrazki, a nawet współtworzyć je ze znajomymi na Instagramie za pomocą nowych narzędzi do edycji AI – restyle i backdrop. Dzięki technologii Llama 2 oraz modelowi generowania obrazów Emu, narzędzie AI w ciągu kilku sekund zamieni podpowiedzi tekstowe w unikalne i wysokiej jakości naklejki. Nowa funkcja, która zostanie udostępniona wybranym anglojęzycznym użytkownikom w ciągu najbliższego miesiąca w WhatsApp, Messengerze, Instagramie i Facebook Stories, ma zapewnić nieskończenie więcej możliwości przekazania myśli i emocji.

Pokazana została również Meta AI w wersji beta. Ten zaawansowany asystent konwersacyjny jest już dostępny w WhatsApp, Messengerze i Instagramie oraz pojawi się w inteligentnych okularach Ray-Ban Meta i Quest 3. Meta AI może dostarczać informacje w czasie rzeczywistym i generować fotorealistyczne obrazy z podpowiedzi tekstowych w ciągu kilku sekund (więcej poniżej, w części poświęconej okularom Ray-Ban Meta).

Przygoda Mety ze sztuczną inteligencją dopiero się zaczyna i nie polega wyłącznie na tworzeniu AI, które odpowiada na pytania. Gigant tworzy chatboty, która mają więcej osobowości, opinii i zainteresowań niż zwykłe AI, przez co interakcja z nimi staje się dużo przyjemniejsza. Oprócz Meta AI istnieje 28 innych chatbotów AI, z którymi można wymieniać wiadomości na platformach WhatsApp, Messenger i Instagram. Niektóre z nich imitują ikony popkultury oraz influencerów – między innymi Snoop Dogga, Toma Brady'ego, Kendall Jenner i Naomi Osakę. Wdrażanie wersji beta ruszyło w Stanach Zjednoczonych.

Z biegiem czasu Meta udostępni swoje AI firmom i twórcom internetowym, a także otworzy studio AI dla programistów i wszystkich tych, którzy będą chcieli tworzyć swoje własne narzędzia AI.

Meta Quest 3

Meta Quest 3 to kontynuacja urządzenia Quest 2, który w ciągu ostatnich kilku lat zawitał w domach ludzi na całym świecie. Tym, co fundamentalnie odróżnia nowe gogle od poprzednika i otwiera nowy rozdział dla Quest, jest dodanie technologii rzeczywistości mieszanej. Dzięki niej użytkownicy mogą w pełni zanurzyć się w światach gier lub umieszczać wirtualne obiekty w rzeczywistym otoczeniu swojego domu. Można grać na wirtualnym pianinie na stoliku do kawy, ćwiczyć z wirtualnym trenerem lub otworzyć portal do nowego wymiaru w zaciszu swojego salonu.

Jak podaje Meta, Quest 3 to ogromny krok naprzód w dziedzinie wykorzystania naszych najnowszych technologii i tworzenia tego typu sprzętu – z większą mocą obliczeniową, zwiększoną rozdzielczością, innowacyjną optyką typu pancake pozwalającą na stworzenie smuklejszych i wygodniejszych gogli z zaprojektowanymi na nowo kontrolerami, większą liczbą kolorowych kamer oraz nowymi akcesoriami.

Quest 3 jest również pierwszym na świecie urządzeniem oferującym nową platformę Snapdragon XR2 Gen 2, którą firma Zuckerberga współtworzyła z Qualcomm Technologies.

Jest całkowicie autonomiczna – nie potrzebujemy już komputera, konsoli czy baterii – nic nie jest w stanie zakłócić poczucia immersyjności. Urządzenie rozumie fizyczną przestrzeń, dzięki czemu możesz grać z otaczającym Cię światem. Dzięki rzeczywistości mieszanej granice fizycznej przestrzeni mogą się rozszerzyć, a gracz może stać się częścią znacznie większego świata – na przykład otwierając portal do Drugiej Strony wprost ze swojego salonu podczas gry w Stranger Things VR.

– informuje Meta

Dzięki ogromnej bibliotece VR+MR każdy powinien znaleźć coś dla siebie – do końca roku pojawi się ponad 100 nowych i zaktualizowanych gier oraz aplikacji na Meta Quest 3. Ponad połowa z nich to nowości, w kolejnych 50, dostępnych już w Meta Quest Store, pojawią się aktualizacje i dodatkowe funkcje MR. Quest 3 jest wstecznie kompatybilny z całą biblioteką ponad 500 gier i aplikacji Quest 2.

Przedsprzedaż gogli Meta Quest 3 ruszyła 27 września 2023 roku, również w Polsce, a wysyłka ruszy 10 października tego roku. Wersja z 128 GB pamięci kosztuje 549,99 euro (2545 zł), a za wariant 256 GB trzeba zapłacić 699,99 euro (3239 zł).

Inteligentne okulary Ray-Ban Meta

Ray-Ban Meta to stworzona we współpracy z EssilorLuxottica kolejna generacja inteligentnych okularów. Została ona zaprojektowane tak, aby użytkownicy mieli możliwość uchwycenia najważniejszych momentów ze swojego życia i dzielenia się nimi z bliskimi bez konieczności zatrzymywania się i wyjmowania telefonu.

Asystent AI : dostępny na początek w USA, nowy asystent AI, który jest zawsze przy użytkowniku. Dzięki Meta AI w inteligentnych okularach Ray-Ban Meta będzie można pobudzić swoją kreatywność oraz skorzystać z pomocnych rekomendacji i sugestii w podróży przy użyciu komend głosowych. Można zadawać mu różnego rodzaju pytania, a on odpowie z całą mocą naszych najnowocześniejszych modeli AI. Kilka przykładów: “Hej, Meta - grilluję rybę, kukurydzę i burgery – jak długo każde z nich powinno pozostać na rusztach?" – plus pytanie uzupełniające: “Okej, a jaka sałatka będzie do tego pasowała? “Hej Meta - jak mogę dać znać mojej przyjaciółce, że spóźnię się na obiad?” – dodaj do tego – “Możesz wymyślić coś śmieszniejszego?” - a następnie - “Okej, wyślij tę wiadomość do Alicji”, “Hej Meta - jak domyć ściany ze śladów po farbach dla dzieci?” – dodaj – “Hej Meta, wyślij to zdjęcie do Dziadka”.

Słuchaj: Ray-Ban Meta Smart Glasses całkowicie zrewolucjonizuje słuchanie podcastów i muzyki lub odbieranie połączeń telefonicznych w podróży. Jest to możliwe między innymi dzięki zupełnie nowemu, specjalnie zaprojektowanemu głośnikowi z rozszerzonym basem, wyższą maksymalną głośnością i pięcioma wbudowanymi mikrofonami dla lepszego dźwięku podczas połączeń, słuchania muzyki i podcastów.

Uchwyć najlepsze momenty: Do robienia zdjęć i nagrywania filmów posłuży nowy, ultraszerokokątny aparat 12 Mpix.

Design: Najnowsza generacja okularów jest znacznie wygodniejsza – dostępny jest kultowy czarny model Wayfarers, a także zupełnie nowy model Headliner i z półprzezroczystymi oprawkami, które świetnie nadają się do okularów przeciwsłonecznych i optycznych.

Lżejsze i wygodniejsze: Lepszy rozkład masy, szersze noski oraz cieńsze i bardziej elastyczne materiały sprawią, że okulary będą dużo wygodniejsze przy dłuższym użytkowaniu.

Nowe, eleganckie etui ładujące: Całkowicie nowe, mniejsze etui ładujące Ray-Ban Meta Smart Glasses pozwala na 8 pełnych ładowań (łącznie 36 godzin użytkowania).

Transmisje na żywo: Pierwszą generację naszych inteligentnych okularów użytkownicy pokochali za to, z jaką łatwością można dzięki nim uchwycić ulotne chwile bez konieczności wyciągania telefonu lub aparatu. Coś, co również skradło ich serca, to także możliwość uchwycenia świata ze swojego punktu widzenia i dzielenia się nim z innymi. Teraz przenosimy to na wyższy poziom – udostępniamy opcję transmitowania na żywo tego, co widzimy przez okulary.

Kolekcja inteligentnych okularów Ray-Ban Meta pojawi się w regularnej sprzedaży 17 października 2023 roku w 15 wybranych krajach w cenie od 299 dolarów (1316 zł).

Źródło zdjęć: Meta

Źródło tekstu: Meta