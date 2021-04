Koszmar Intela trwa. Ruszyła produkcja czipów Apple M2

Apple rozpoczął już produkcję nowej generacji czipów dla komputerów Mac. Układy M1 mają fenomenalne proporcje wydajności do energooszczędności, M2 mogą być prawdziwym problemem dla „starych wyjadaczy” na rynku.

Nie wiemy jeszcze, czy kolejny czip będzie się nazywał M2, ale można bezpiecznie tak założyć. Wiemy już, że ruszyła produkcja nowych czipów, które trafią do Maców. Układy powstaną w fabrykach TSMC, w najnowszej litografii 5 nm+ (N5P). Produkcja zajmie około 3 miesięcy. To oznacza, że być może zobaczymy komputery z M2 jeszcze w 2021 roku – w końcu na jesień szykuje się odświeżona linia laptopów. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że M2 zadomowi się w 2022 roku.

Podobnie jak M1, M2 ma być układem System on Chip. To oznacza, że w jednym kawałku krzemu zostanie umieszczona główna jednostka obliczeniowa (procesor), koprocesor dla sztucznej inteligencji i układ przetwarzania grafiki. Nie znamy szczegółów specyfikacji i nie ma nowych plotek na ten temat. W grudniu dowiedzieliśmy się jedynie, że Apple pracuje nad architekturą z 16 rdzeniami wysokowydajnymi i czterema energooszczędnymi. To byłaby jednostka specjalnie dla nowych MacBooków Pro.

Wiadomość o produkcji układów M2 dorarła do nas niedługo po tym, jak Apple zaprezentował nowe komputery iMac i iPady Pro z M1 – do tej pory iPady miały te same czipy z serii A, co iPhone'y. Przesiadka na własne czipy Apple ma zakończyć się w 2022 roku. Od tego momentu konkurencja może zacząć się obawiać. Apple nie tylko będzie starać się robić własne czipy dobrze. Będzie dążyć do tego, by być w tym najlepszym. Po spędzeniu trochę czasu z Makiem Mini z M1 myślę, że jest na dobrej drodze do dominacji.

