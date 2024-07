Google przyspiesza - darmowe Gemini to teraz rakieta

Wszyscy już chyba wiedzą, na co można narzekać w przypadku asystentów z uczeniem maszynowym. Jak chce się szybkich odpowiedzi, to trzeba płacić, a do tego i tak wychodzą bzdury związane z halucynacjami. Google postanowił rozprawić się z tymi bolączkami w nowej odsłonie Gemini.

Google Gemini 1.5 Flash — możesz więcej, szybciej i do tego za darmo

Na naszych oczach dzieje się historia rozwoju AI — giganci technologiczni za wszelką cenę chcą osiągnąć dominację na tym dynamicznie rozwijającym się rynku. To czas zwracania uwagi użytkowników darmowymi funkcjami, za które trzeba zapłacić u konkurentów. I takie właśnie jest nowe Google Gemini 1.5 Flash.

Przede wszystkim w darmowej wersji usługi odpowiedzi generowane są teraz znacznie szybciej. W tym w przypadku rozumowania i rozpoznawania obrazów. Czterokrotnie powiększone zostało też okno kontekstu, dzięki czemu możemy prowadzić z Gemini dłuższe rozmowy i zadawać mu bardziej złożone pytania.

Co więcej, Google udostępni też możliwość przesyłania plików prosto z Google Drive, co do tej pory było dostępne w Gemini Advanced. Można np. przesłać podręcznik z ekonomii i poprosić o opracowanie ćwiczeń praktycznych. Potencjał jest właściwie nieograniczony. Co więcej, w przypadku zapytań zadawanych po angielsku, w wybranych regionach pojawiają się dodatkowo połączenia hipertekstowe - na końcu odpowiedzi znajdziecie niezbędne źródła informacji.

Gemini może też korzystać w swoich analizach z zasobów naszego Gmaila. A w celu walki z halucynacjami AI, model językowy Google'a dodatkowo weryfikuje swoje dane za pomocą wyników wyszukiwania — to tzw. funkcja podwójnej kontroli.

Od dziś w Europie w aplikacji wiadomości

Od dziś Google stopniowo wprowadza Gemini w Wiadomościach Google na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, z możliwością czatowania w nowo dodanych językach, takich jak francuski, portugalski i hiszpański. Wystarczy kliknąć „Rozpocznij czat” w Wiadomościach i wybrać Gemini, aby znajdować pomysły, planować podróże i nie tylko – a wszystko to bez wychodzenia z aplikacji Wiadomości Google.

W nadchodzących tygodniach firma rozszerzy też funkcjonalność Gemini dla nastolatków — platformy mającej na celu lepsze zrozumienie przedmiotów szkolnych, przygotowanie do studiów czy pomoc w projektach kreatywnych. Będzie ona dostępna niedługo w ponad 40 językach, dla osób uprawnionych do korzystania z konta Google (w Polsce od 16 roku życia).

