Skrzynki na listy w odstawkę. Nowy przymus od 1 stycznia, ale jest nowelizacja

E-Doręczenia jednak nie wejdą tak szybko, jak wszyscy myśleli? Wczorajszy projekt nowelizacji ustawy zakłada wprowadzenie okresu przejściowego. Ma to ułatwić urzędom przejście na nowy system.

Pisaliśmy już o tym, że listy w tradycyjnej formie mają przejść do lamusa i że ich kres nadejdzie już niebawem. Przynajmniej, jeśli chodzi o kontakty z urzędami i innymi instytucjami. 1 stycznia 2025 roku ma wejść obowiązek korzystania przez te instytucje i osoby z e-Doręczeń, czyli cyfrowego odpowiednika listów poleconych, który umożliwia wysyłanie i odbieranie ważnych dokumentów online. Co nowego w tej kwestii?

Rząd wczoraj przyjął projekt nowelizacji ustawy o e-Doręczeniach. Przewiduje on teraz wprowadzenie okresu przejściowego na wprowadzenie zmian.

Niestety, część podmiotów publicznych nie jest jeszcze gotowa na wprowadzenie zmian i zastosowania e-Doręczeń w praktyce. W szczególności, jeśli chodzi o rejstrowanie doręczenia elektronicznego (PURDE) lub usługi hybrydowej (PUH).

Konieczne okazało się wprowadzenie okresu przejściowego, w którym równoważne z doręczeniem na adres do doręczeń elektronicznych będzie doręczenie ePUAP oraz inne alternatywne sposoby doręczenia.

- mówi komunikat wydany przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Resort zakłada, że okres przejściowy może potrwać do końca 2025 roku. Przy czym, preferowanym sposobem komunikacji będzie ta za pośrednictwem e-Doręczeń. Urzędy i instytucje publiczne są zobowiązane do uzyskania adresu do doręczeń elektronicznych do 1 stycznia 2025. W tej kwestii się nie zmieniło.

Zobacz: e-Doręczenia staną się obowiązkowe. Znamy harmonogram

Zobacz: Usługa e-Doręczeń ruszy po wakacjach. Prezydent podpisał nowelizację

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Hunter Bliss Images / Shutterstock

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji