Usługa e-Doręczeń ruszy po wakacjach. Prezydent podpisał nowelizację

Prezydent Andrzej Duda podpisał w tym tygodniu nowelizację ustawy o doręczeniach elektronicznych. Dzięki temu Poczta Polska 5 października 2021 r. uruchomi usługę e-Doręczeń, czyli rejestrowanego doręczenia elektronicznego korespondencji pomiędzy urzędami państwowymi a obywatelami.

Wdrażanie e-Doręczeń będzie przebiegało etapowo. Administracja rządowa oraz instytucje takie jak ZUS, KRUS i NFZ zaczną stosować tę formę komunikacji od 5 lipca 2022 r. Jednostki samorządu terytorialnego dołączą do e-Doręczeń nieco później – termin przewidziany ustawą to 1 stycznia 2024 r.

Czym jest e-Doręczenie?

e-Doręczenie to usługa w komunikacji państwo-obywatel, umożliwiająca obywatelom elektroniczny odbiór korespondencji z organów administracji państwowej. Oznacza to, że zamiast tradycyjnego papierowego listu urzędowego, pismo zostanie przesłane w formie elektronicznej na indywidualną skrzynkę do doręczeń elektronicznych, o którą dbać będzie Poczta Polska jako wyznaczony operator cyfrowy.

Rozwiązanie takie niesie wiele korzyści. Z oczywistych względów e-Doręczenie jest nieporównywalnie szybsze niż konwencjonalna usługa listowa. Z przesłaną w ten sposób korespondencją zapoznać się można w dowolnym momencie i miejscu. Na usłudze zyskuje także środowisko, dzięki oszczędności papieru oraz innych surowców, wykorzystywanych podczas logistyki przesyłek.

Osobom, które z różnych względów nie zdecydują się na elektroniczną usługę, Poczta zapewni usługę hybrydową, polegającą na drukowaniu przesyłek nadanych elektronicznie i doręczeniu ich do obywateli w formie tradycyjnej.

Czy e-Doręczeń to po prostu e-mail? Nie!

Jak wyjaśnia Poczta Polska, e-Doręczenie nie jest usługą, jaką znamy z poczty elektronicznej, błędem jest określanie jej jako zwykłego e-maila. Różnice są ogromne i wynikają z regulacji normujących e-Doręczenie. Usługa jest zgodna z unijnymi przepisami eIDAS, które określa ramy prawne dotyczące m.in. usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Usługi zaufania podlegają również restrykcyjnym normom technicznym Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych ETSI, regulującym bezpieczeństwo ich świadczenia.

Dzięki spełnieniu wymaganych przepisów usługa e-Doręczenia gwarantuje przede wszystkim:

integralność przesyłki , tj. zachowanie jej poufności od nadania do odbioru oraz jej niezmienność , czyli gwarantuje odbiór niezmienionej i nienaruszonej treści przesyłki, która wyszła od nadawcy (wiadomości szyfrowane),

, tj. zachowanie jej poufności od nadania do odbioru , czyli gwarantuje odbiór niezmienionej i nienaruszonej treści przesyłki, która wyszła od nadawcy (wiadomości szyfrowane), identyfikację nadawcy i odbiorcy – jednoznaczne wskazanie tożsamości uczestników procesu,

– jednoznaczne wskazanie tożsamości uczestników procesu, znakowanie czasem z wykorzystaniem kwalifikowanej usługi zaufania – potwierdzenie dokładnego czasu każdego zdarzenia w procesie,

z wykorzystaniem kwalifikowanej usługi zaufania – potwierdzenie dokładnego czasu każdego zdarzenia w procesie, dowody zdarzeń – m.in. potwierdzenie kto i kiedy odebrał przesyłkę, co może być ewentualnym dowodem w postępowaniu np. sądowym,

– m.in. potwierdzenie kto i kiedy odebrał przesyłkę, co może być ewentualnym dowodem w postępowaniu np. sądowym, realizację usługi przez tzw. zaufaną stronę trzecią , tj. Operatora Wyznaczonego, który w procesie dostarczenia przesyłki elektronicznej nie ma dostępu do jej treści,

, tj. Operatora Wyznaczonego, który w procesie dostarczenia przesyłki elektronicznej nie ma dostępu do jej treści, weryfikację spełnienia norm oraz wymogów rozporządzenia eIDAS, poprzez niezależnego audytora zewnętrznego.

W usłudze e-Doręczeń będą generowane dowody nadania i odbioru wiadomości tak jak w przypadku listu poleconego tradycyjnego. Dowody te będą dostępne i przechowywane przez operatora wyznaczonego przez okres 36 miesięcy, nawet w przypadku usunięcia wiadomości przez obywatela z dedykowanej, indywidualnej skrzynki. Dla wszystkich obywateli usługa e-Doręczeń ma być darmowa.

Źródło zdjęć: Poczta Polska

Źródło tekstu: Poczta Polska