Windows da ci większą kontrolę. Będzie mniejszy śmietnik

Microsoft szykuje się do wprowadzenia aktualizacji do Windowsa 11, która da nam większą kontrolę nad zainstalowanymi na komputerze aplikacjami.

Nie da się ukryć, że każdy Windows jest na swój sposób śmietnikiem. Systemy są zapchane mnóstwem niepotrzebnych aplikacji, z których większość użytkowników nigdy nie skorzysta. Na szczęście Microsoft chce to naprawić i zamierza dać nam większą kontrolę.

Odinstalowanie aplikacji systemowych

Microsoft szykuje się do wprowadzenia do Windowsa 11 aktualizacji, która pozwoli odinstalować dużą część aplikacji systemowych. Nowość pojawiła się już w testowej wersji systemu, oznaczonej jako Build 23585. Dzięki temu można usunąć między innymi aplikacje kamera, zdjęcia, ludzie, Cortana, a nawet zdalny pulpit (MSTSC).

Nowa możliwość zdaje się odpowiadać na potrzeby użytkowników. Wiele osób narzeka, że systemy Windows są przeładowane niepotrzebnymi aplikacjami i dodatkami. Dzięki temu zyskamy trochę większą kontrolę, co pozwoli odciążyć komputer i zwolnić trochę miejsca na dysku.

Oczywiście można narzekać, że Microsoft w ogóle mógłby nie instalować tych aplikacji i po prostu udostępnić je w swoim sklepie. Z pewnością byłoby to lepsze rozwiązanie, ale jak to mówią "lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu", więc nie ma co narzekać.

