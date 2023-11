Microsoft przypadkiem ujawnił datę premiery Windowsa 12?

Od dłuższego czasu krążą plotki, że już w przyszłym roku może zadebiutować kolejna wersja Windowsa. Chociaż na ten moment nie wiemy, jak będzie się nazywać, to naturalnym wyborem wydaje się po prostu Windows 12. Firma z Redmond niedawno w pewien sposób potwierdziła, że ten trafi na rynek w 2024 roku.

Na X (dawny Twitter) pojawiły się zrzuty ekrany z nowej wersji LTSC Office'a (Long-Time Service Channel). Normalnie nie byłaby to jakaś wielka sensacja, gdyby nie pewna wzmianka. Na zrzutach możemy zobaczyć informację, że w przyszłym roku zadebiutuje też nowy klient Windowsa, prawdopodobnie właśnie Windows 12.

Office 2024 Preview



Hmm.

New Windows Client

New Windows Server

New Windows Client LTSC

And now new Office.



2024 is shaping up to be an amazing year pic.twitter.com/DfJk7sXfc0