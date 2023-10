Chcesz dalej Windowsa? To będziesz płacić abonament

Kolejny system operacyjny Microsoftu, czyli zapewne Windows 12, będzie płatny. Nie chodzi jednak o jednorazową kwotę, a konieczność płacenia miesięcznego abonamentu.

Systemy Windows nigdy nie należały do tanich. Jeśli nie otrzymaliśmy go razem z nowym komputerem, to z w pełni legalnych źródeł zakup wiąże się z wydatkiem rzędu kilkuset złotych. W przypadku przyszłej wersji, czyli Windowsa 12, może być jeszcze drożej, bowiem Microsoft planuje wprowadzenie miesięcznego abonamentu, a tak przynajmniej wskazują pliki systemu.

Windows 12 w abonamencie

Wzmianki na temat możliwości wprowadzenia subskrypcji na system Windows pojawiły się w jego najnowszej, testowej wersji. Mowa o Windows 11 23H2 w wydaniu Canary. W plikach w kilku miejscach znajduje się wzmianka na temat wersji systemu w modelu subskrypcji.

Na ten moment to jedynie wskazówka, że taki model dystrybucji Windowsa może zostać wprowadzony, ale wydaje się to sensownym zagraniem ze strony firmy z Redmond. Wiele firm oferuje swoje usługi właśnie w takiej formie, a najprostszym przykładem jest tutaj Adobe. Za Photoshopa nie trzeba już płacić jednorazowo grubej kasy i zamiast tego można płacić dużo niższą, miesięczną kwotę.

Ile taka subskrypcja mogłaby kosztować? Trudno powiedzieć. W mojej ocenie nie powinniśmy spodziewać się kwoty wyższej niż kilkadziesiąt złotych za miesiąc. Pytanie brzmi — co z komputerami, które są sprzedawane już z systemem operacyjnym? Czy w nich też będzie konieczne płacenie abonamentu? Jeśli tak, to podejrzewam duży opór ze strony użytkowników.

Niektóre plotki wspominają, że Windows 12 może zadebiutować już w przyszłym roku, czyli zaledwie 3 lata po premierze jedenastki. Wydaje się, że to trochę za szybko, ale Windows 11 nie cieszy się dużym zainteresowaniem, więc Microsoft może przyspieszyć debiut kolejnego wydania.

Źródło zdjęć: Wachiwit / Shutterstock.com, Deskmodder

Źródło tekstu: ExtremeTech, Deskmodder