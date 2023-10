Windows z nowością. Mnóstwo programów możesz teraz usunąć

Windows 11 w końcu wprowadza nowość, na którą czekali posiadacze komputerów, a szczególnie gracze z podzespołami z podświetleniem RGB.

Microsoft już jakiś czas temu zapowiedział, że zamierza wprowadzić do Windowsa 11 funkcję, która pozwoli bezpośrednio z ustawień systemu kontrolować podświetlenie RGB naszych podzespołów. Jeśli jesteście w gronie, które czekało na tę nowość, to w końcu się doczekaliście.

RGB w Windowsie 11

Część użytkowników Windowsa 11 zauważyło, że po ostatniej aktualizacji w opcjach systemu pojawiła się nowa zakładka o nazwie Dynamic Lightning. Co ważne, jest ona dostępna w stabilnej wersji okienek, więc sprawdźcie, czy nie pojawiła się już u Was. Wcześniej opcja dostępna była w wersji Insider Preview i to już o kilku miesięcy.

Z poziomu nowej zakładki możliwe jest zarządzanie podświetleniem RGB kompatybilnych podzespołów. Na liście znajdują się urządzenia takich marek jak: Acer, ASUS ROG, HP, Logitech, Raze oraz SteelSeries. Tym samym istalowanie dedykowanego oprogramowania poszczególnych producentów nie jest już potrzebne.

Jeśli zakładka Dynamic Lightning nie pojawiła się jeszcze w Waszej wersji Windowsa 11, to konieczne może być zaznaczenie opcji "Otrzymuj najnowsze aktualizacje, gdy tylko będą dostępne". Wtedy powinna pobrać się najnowsza paczka i zarządzanie podświetleniem z poziomu systemu stanie się dostępne.

