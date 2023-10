Masz taką kartę graficzną? Nie instaluj nowej aktualizacji Windowsa

Jeśli masz kartę graficzną AMD Radeon, to nie powinieneś instalować najnowszej aktualizacji Windowsa 11. Przynosi ona same kłopoty.

Posiadacze kart graficznych AMD Radeon mają spory problem. Jeśli zainstalowali najnowszą aktualizację systemu Windows 11, to mogą im nie działać poprawnie programy do obsługi GPU, w tym między innymi AMD Software Adrenalin.

Nie instaluj aktualizacji Windowsa

Sprawa dotyczy zbiorczej aktualizacji Windowsa 11, oznaczonej jako KB5030310. Po jej zainstalowaniu wielu posiadaczy kart graficznych AMD Radeon zauważyło problemu z programami do obsługi GPU. Z informacji wynika, że za każdym włączeniem komputera dochodzi do twardego resetu ustawień, co przy wielu konfiguracjach może być bardzo problematyczne.

Dobra informacja jest taka, że aktualizacja w żaden sposób nie wpływa na sterowniki do karty graficznej. Te działają poprawnie. Problemy ma przede wszystkim program AMD Software Adrenalin, w tym jego główny panel z ustawieniami. Dlatego na razie najlepiej wstrzymać się z aktualizowaniem Windowsa 11 i poczekać na stosowne poprawki.

Zobacz: ASUS szykuje potwora dla fanów OC. Tanio nie będzie

Zobacz: Jest moc! Tak szybkich pamięci RAM jeszcze nie widziałeś

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: willi Lumintang / Shutterstock.com, AMD

Źródło tekstu: TechPowerUp