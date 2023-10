Więcej reklam w Windowsie. W tym miejscu się ich nie spodziewasz

Microsoft nie rezygnuje z wprowadzania coraz większej liczby reklam w systemie Windows 11. Te pojawiły się w nowym miejscu.

Reklamy w systemie Windowsa 11 nie są niczym nowym. Pojawiły się już w kilku miejscach i służą firmie z Redmond do promowania własnych usług. Jednak najnowsze rozwiązanie, które zostanie wprowadzone w najbliższej, dużej aktualizacji, wprowadza reklamy w nowym miejscu. Co ważne, tym razem promują rozwiązania i produkty także innych firm.

Reklamy w Windows 11

Windows 11 w wersji 23H2, która niedługo trafi do wszystkich użytkowników, wprowadzi Microsoft Copilot. To osobisty kompan AI, który ma być zintegrowany z systemem operacyjnym i wprowadzać do niego zupełnie nowe, większe możliwości. Szkoda, że jednocześnie zafunduje nam jeszcze więcej reklam.

Copilota będziemy uruchamiać za pomocą nowego skrótu klawiszowego Win+C. Zaoferuje on różnego rodzaju podpowiedzi, a nawet pozwoli na wyłączanie i wyłączanie poszczególnych funkcji Windowsa bez konieczności wchodzenia do ustawień. Jednocześnie pojawi się nowy panel boczny i to właśnie on staje się źródłem problemów.

Osoby, które zainstalowały próbną wersję Windowsa 11 23H2 donoszą, że na bocznym panelu zaczęły im się pojawiać reklamy, np. gamingowych laptopów. Na ten moment nie ma sposobu na wyłączenie materiałów reklamowych. Można jedynie wyłączyć całego Copilota, ale wymaga to grzebania w rejestrze systemu, więc nie jest dla wszystkich użytkowników.

Microsoft może też zrezygnować z reklam w tym miejscu, ale raczej bym na to nie liczył.

