Windows 11 na każdym komputerze. Nie musisz spełniać wymagań

Z systemy Windows 11 możesz już korzystać na każdym komputerze, nawet jeśli nie spełniasz jego wymagań. Wystarczy dostęp do Internetu.

Chociaż Windows 11 jest z nami już kilka miesięcy, to póki co nie cieszy się wielkim powodzeniem. Niedawne badanie wykazało, że o aktualizację pokusiło się niecałe 1 procent użytkowników Windowsa.

Po części może to wynikać z dużo wyższych wymagań Windowsa 11. Najnowsza wersja systemu Microsoftu potrzebuje modułu TPM, włączonego Secure Boot, a do tego CPU co najmniej Intel Core 8. generacji lub AMD Ryzen 1. generacji. Jeśli tych wymagań nie spełniacie, to jest już sposób, aby móc skorzystać z Windowsa 11 na Waszym komputerze.

Windows 11 na każdym komputerze

Microsoft właśnie wprowadził nową wersję Windows 365 Business, która pozwala między innymi na włączenie Windowsa 11 w chmurze. Wystarczy tylko dostęp do Internetu i odpowiedni pakiet, aby cieszyć się najnowszymi okienkami na komputerach, które nie spełniają wymagań. Nowy Windows 365 Business to między innymi:

Wsparcie dla systemu Windows 11: pozwala na korzystanie z systemu w chmurze na dowolnym urządzeniu. Windows 365 Business zapewnia zaawansowane, proste i bezpieczne doświadczenie Windows 11.

pozwala na korzystanie z systemu w chmurze na dowolnym urządzeniu. Windows 365 Business zapewnia zaawansowane, proste i bezpieczne doświadczenie Windows 11. Lepsze możliwości administratora: pozwala korzystać z nowych funkcji zarządzania cyklem życia, w tym ustawienie domyślnego systemu operacyjnego i typu konta dla urządzeń użytkowników na poziomie organizacji, a także akcji na poziomie urządzenia na poszczególnych komputerach w chmurze.

pozwala korzystać z nowych funkcji zarządzania cyklem życia, w tym ustawienie domyślnego systemu operacyjnego i typu konta dla urządzeń użytkowników na poziomie organizacji, a także akcji na poziomie urządzenia na poszczególnych komputerach w chmurze. Dostępność Microsoft Graph API: interfejsy API Graph są już dostępne dla Windows 365 Business, dzięki czemu firmy mogą tworzyć dodatkowe możliwości i automatyzacje w ramach usługi.

