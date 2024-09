Nie używasz Edge? To poważny błąd, odgraża się Microsoft

Microsoft przestrzega, wybór domyślnych aplikacji systemowych ma krytyczne znaczenie dla wydajności komputera. Proponowanie Microsoft Egde to podobno z troski.

Nie używasz apek Microsoftu? Firma cię nie lubi i straszy

Microsoft za wszelką cenę forsuje przeglądarkę Microsoft Edge jako domyślną. I tak dla przykładu w kwietniu nowy sterownik UCPD został wprowadzony tylko po to, by blokować modyfikacje w rejestrze dotyczące domyślnych aplikacji. Z kolei w maju 2023 roku firma tłumaczyła się, jak to Edge, siłowo przypisany jako domyślny w Outlooku i Teams miał rzekomo poprawiać przepływność pracy.

Z jednej strony w działaniach Microsoftu z łatwością odczytujemy intencje monopolisty, z drugiej jednak jest w nich trochę sensu. Firma przygotowała właśnie nowy poradnik dotyczący wyboru domyślnych aplikacji i pisze w nim tak:

Dostosowywanie domyślnych programów i skojarzeń aplikacji w systemie Windows jest prostym procesem, który może poprawić wrażenia z obsługi komputera. Na przykład, jeśli jesteś programistą, który woli określony edytor tekstu do kodowania, zmiana domyślnej aplikacji dla plików .txt może zaoszczędzić czas i usprawnić przepływ pracy. Podobnie zmiana domyślnej przeglądarki na najczęściej używaną może przyspieszyć zadania internetowe.

I chociaż tę nieszczęsną przeglądarkę Microsoft musiał wtrącić do swojego poradnika, to z grubsza to, co pisze, ma sens. I faktycznie możemy zaoszczędzić dużo czasu każdego dnia, gdy nasze domyślne ustawienia dobrane są z głową.

Gdzie szukać ustawień domyślnych aplikacji Windowsa?

Aby przejrzeć opcje domyślnych aplikacji, należy udać się do aplikacji Ustawienia systemu Windows, a następnie wybrać Aplikacje i Domyślne aplikacje. Można też użyć tego skrótu.

I do tych ustawień zdecydowanie warto zajrzeć, podobnie jak do ustawień aplikacji korzystających z zewnętrznych aplikacji. Różnice wydajności przeglądarek dawno już są raczej z tych kosmetycznych, natomiast jeśli zamiast ulubionego Chrome'a jakaś aplikacja niespodziewanie wywoła nam Microsoft Edge, to procesor dostaje dodatkowe obciążenie, a RAM zapycha się nie tylko danymi danej strony, ale też dodatkowej przeglądarki. I takich sytuacji należy unikać.

Zobacz: Windows 11 się ogarnął. Możesz wywalić niechcianą funkcję

Zobacz: Najnowszą aktualizację Windowsa warto zainstalować. Sporo ułatwi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: cfalvarez / Shutterstock

Źródło tekstu: NeoWin, Microsoft, wł