Windows 11 się ogarnął. Możesz wywalić niechcianą funkcję

Kontrowersyjna funkcja Windowsa 11 została wycofana, a następnie zmieniona. Dobre informacje są takie, że finalnie da się ją odinstalować.

Funkcja Windows 11 Recall od początku budziła ogromne kontrowersje. W dużym skrócie ma ona co kilka sekund robić zrzut ekranu naszego komputera, aby — w razie potrzeby — móc wrócić od tego, co robiliśmy. Ma to pomóc np. w cofnięciu ustawień, gdy coś zepsujemy lub po prostu nam nie pasuje.

Z oczywistych względów budziło to wątpliwości natury bezpieczeństwa. Sprawa zyskała na jeszcze większym rozgłosie, gdy jeden z analityków sprawdził, że funkcja zapisuje dane w prostym pliku tekstowym, w tym informacje wrażliwe, np. hasła, szczegóły rozmów i wszystko to, co nie jest domyślnie szyfrowane. Co więcej, Recall miało być domyślnie włączone i niemożliwe do usunięcia. Na szczęście Microsoft postanowił się z tego wycofać.

Windows Recall do zmiany

Microsoft początkowo wycofał Recall z testowych wersji Windowsa. Firma z Redmond obiecała dalsze prace nad funkcją i poprawę kwestii, które budziły zarówno wątpliwości, jak i kontrowersje. Teraz ona wraca. W ramach aktualizacji KB5041865 dla komputerów z Copilot+PC stał się opcjonalnym rozwiązaniem. Oznacza to, że jeśli chcecie, to możecie je włączyć, ale nie ma takiego obowiązku.

Co więcej, okazało się, że Windows Recall da się nie tylko wyłączyć, ale też całkowicie odinstalować. W tym celu wystarczy tylko kliknąć kombinację klawiszy "Win+R" i w oknie dialogowym wpisać "optionalfeatures". Na liście pokażą się wszystkie funkcje opcjonalne. W następnym kroku wystarczy odznaczyć Recall, co powinno całkowicie usunąć ten element z systemu operacyjnego. Pamiętajcie jednak, że jest to element dostępny tylko na komputerach z Copilot+PC.

Źródło zdjęć: Shutterstock | IB Photography

Źródło tekstu: Deskmodder.de