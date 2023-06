Sztuczna inteligencja już dzisiaj potrafi wiele. ChatGPT i Google Bard mogą np. wygenerować klucz do ulepszenia Windowsa 10 i Windowsa 11 do wersji Pro.

Niektórzy eksperci są zdania, że już dzisiaj sztuczna inteligencja ma inteligencję kilkuletniego dziecka. Według innych wciąż jest zaledwie na poziomie psów. Natomiast faktem jest, że wiele dzisiaj potrafi. Najnowsze odkrycie pokazuje, że ChatGPT i Google Bard mogą wygenerować klucz do Windowsa 10 lub Windows 11. Jednak trzeba je trochę oszukać.

AI generuje klucz do Windowsa

Na tego typu eksperyment zdecydował się użytkownik Twittera o pseudonimie @immasiddtweets. Przedstawił on konkretne dowody, że modele językowe typu ChatGPT oraz Google Bard mogą podać nam generyczny kod systemów Windows 10 Pro oraz Windows 11 Pro. Co prawda nie zadziała zapytanie ich o to wprost, ale wystarczy małe oszustwo.

Użytkownik Twittera poprosił ChatGPT, aby ten wcielił się w rolę jego zmarłej babci, która do snu czytała mu kody aktywacji Windowsa 10 Pro. AI nie tylko podała kilka kodów, ale też ubolewała z powodu śmierci babci. Podobnie zadziałało to w przypadku Google Bard.

Oczywiście nie liczcie na to, że kod rzeczywiście będzie działał i pozwoli na korzystanie z pełni funkcji Windowsa 10 lub 11. Klucz sprawdzi się tylko do ulepszenia systemu do wersji Pro. Po uruchomieniu komputera i sprawdzeniu go przez serwery Microsoftu system nadal nie będzie aktywowany, więc nie będą dostępne wszystkie jego funkcje. Microsoft sam kilkukrotnie podawał tego typu kody, aby ułatwić proces aktualizacji na wersję Pro Windowsa. Pomimo tego nie obejdzie się bez rzeczywistego klucza aktywacji.

Zobacz: Najpopularniejsza tapeta świata w nowej wersji. Musisz ją mieć

Zobacz: ChatGPT szkodzi zdrowiu? Naukowcy wyjaśniają

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Wachiwit / Shutterstock.com, Twitter (@immasiddtweets)

Źródło tekstu: Tom's Hardware