Najpopularniejsza tapeta świata w nowej wersji. Musisz ją mieć

Gdy wspominasz swoją pracę przy komputerze 20 lat temu, na pewno myślisz o pięknym widoku z zieloną trawą i błękitnym niebem. Możesz tam wrócić w każdej chwili.

Szczęśliwie nie musisz do tego wracać do Windowsa XP, by znów cieszyć się kultową tapetą „Bliss”, nawet jeśli masz ekran o „współczesnych” rozmiarach. Zespół projektantów Microsoftu przygotował odświezoną wersję pięknego widoku w rozdzielczości 4K. Plik ma wymiary 4089 × 2726 pikseli i można go pobrać (ZIP) ze strony Microsoft Design.

Niestety ta tapeta nie jest zdjęciem tak jak oryginał. Wszystko wskazuje na to, że to render, istniejący tylko jako zera i jedynki. Prawdopodobnie to jedyny sposó, by w pełni odtworzyć klimat wspaniałego widoku. Przypomnę, że tapeta „Bliss” dla Windowsa XP to zdjęcie zrobione w styczniu 1996 roku przez Charlesa O'Reara w chrabstwie Sonoma – ojczyźnie kalifornijskich win, uhonorowanej także w nazwie nowego macOS.

Clippy, Pasjans i Paint

Na stronie Microsoft Design znajdziesz więcej tapet, które nawiązują do przeszłości systemu Windows. Jeśli tęsknisz za czasami Windowsa XP, monitorami 1024 × 768 px, chrobotem dysków talerzowych, wolnym łączem i zabijaniem czasu w pasjansie, możesz sięgnąć po świetną, fotorealistyczną tapetę, nawiązującą do tej gry.

W kolekcji znajduje się też reminiscencja Painta. Minimalistyczna scena zwraca uwagę na najpopularniejsze narzędzia, używane w kultowym, choć prostym edytorze grafiki.

Jest i on – spinacz z enigmatycznym spojrzeniem i iluzją uśmiechu. Clippy znalazł się na ślicznej tapecie, przypominającą słusznie minione czasy pakietu Microsoft Office.

Co ciekawe, tapety te przeszły bez echa. Cała strona wallpapers.microsoft.design istnieje już jakiś czas, a najnowsza kolekcja tapet została tu umieszczona w grudniu 2022 roku. To ciekawe, że dopiero w czerwcu 2023 wspomniała o niej Jen Gentleman, pracująca w Microsofcie. Przecież to kopalnia złota!

Posting for no particular reason, but if you're looking for a modern version of Bliss, Microsoft Design made one:https://t.co/CZRMBfICBv pic.twitter.com/SzZPwEwMnf — Jen Gentleman 🌺 (@JenMsft) June 8, 2023

Poza pokazanymi wyżej dziełami na stronie tej znajdują się również tapety przygotowane z innych okazji i domyślne tapety z komputerów Surface. Jest z czego wybierać.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: dfg