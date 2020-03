Zostańwdomu z Iplą i oglądaj filmy prosto z kina

Serwis Ipla również wspiera społeczną akcję #zostańwdomu. Na platformie można oglądać filmy, które w ostatnim czasie miały swoje premiery kinowe.

Z biblioteki hitów filmowych prosto z kina mogą korzystać również abonenci telewizji satelitarnej Cyfrowego Polsatu, w dostępnej na pozycjach 202-208 Wypożyczalni VOD. Można tam już obejrzeć „Salę Samobójców. Hejter”, „Boże ciało”, „(Nie)znajomych” i „Politykę”, a w najbliższym czasie pojawią się także pozostałe, opisane niżej tytuły.

„Jak poślubić milionera”

Jak znaleźć miłość i nie zepsuć wszystkiego w jeden dzień? Co można, a czego nie wypada robić na pierwszej randce? Odpowiedzi na te pytania zawarte są w najnowszej komedii romantycznej Filipa Zylbera, znanego między innymi z takich filmów, jak „Serce nie sługa”, „Po prostu przyjaźń” czy „Pożegnanie z Marią”. „Jak poślubić milionera” to komedia romantyczna, która będzie doskonałym przewodnikiem dla wszystkich marzących o szczęśliwej miłości i udanym związku. W filmie wystąpili między innymi: Małgorzata Socha, Michał Malinowski, Justyna Steczkowska, Małgorzata Foremniak, Mikołaj Roznerski, Julia Wieniawa, Anita Sokołowska i Wojciech Mecwaldowski.

„Sala Samobójców. Hejter”

Druga część głośnej „Sali Samobójców” z 2011 roku to elektryzujący cyber-thriller, będący opowieścią o miłości, która przeradza się w hejt. Po wydaleniu z uczelni oraz rozdzieleniu z miłością z dziecięcych lat – Gabi, Tomek postanawia się zemścić na jej rodzicach. Podejmując pracę w agencji reklamowej, zyskuje dostęp do najnowszych technologii i tajemnic stołecznej elity. Wkrótce plan internetowego hejtera zaczyna nabierać coraz realniejszych kształtów, a droga do jego realizacji wiedzie przez wirtualny świat popularnej gry komputerowej. W filmie nominowanego do Oscara twórcy „Miasta 44” i „Bożego ciała” Jana Komasy wystąpiła plejada gwiazd: Agata Kulesza, Danuta Stenka, Jacek Koman i Maciej Stuhr oraz wcielający się w główną rolę Maciej Musiałowski.

„Boże ciało”

„Boże ciało” to odważna produkcja ocierająca się o tematy tabu, dotykająca kwestii społecznych podziałów oraz skomplikowanej duchowości młodych ludzi. Inspirowana prawdziwymi zdarzeniami historia chłopaka, który po wyjściu z zakładu poprawczego postanawia udawać księdza. W jego rolę brawurowo wciela się uznawany za jedno z największych odkryć aktorskich ostatnich lat – Bartosz Bielenia. Pozostałą część obsady dopełniają utalentowani aktorzy młodego pokolenia – Eliza Rycembel i Tomasz Ziętek oraz uznani – Aleksandra Konieczna, Łukasz Simlat i Leszek Lichota. Film został nagrodzony 26 nagrodami, w tym 11 Orłami, 9 Złotymi Lwami, otrzymał też nominację do Oscara w kategorii Najlepszy film międzynarodowy.

„(Nie)znajomi”

Inspirowany włoskim hitem „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie” „(Nie)znajomi” to doskonały komediodramat z gwiazdorską obsadą. W główne role wcieli się: Katarzyna Smutniak, Maja Ostaszewska, Tomasz Kot, Łukasz Simlat, Aleksandra Domańska, Michał Żurawski i Wojciech Żołądkowicz. Grupa przyjaciół decyduje się zagrać w trakcie kolacji w niewinną grę. Do zakończenia spotkania wszyscy muszą ujawniać wiadomości przychodzące na ich telefony, a rozmowy mają odbywać się w trybie głośnomówiącym. Przyjemny wieczór wywróci ich świat do góry nogami.

„Pan T.”

„Pan T.” to pełna czarnego humoru, seksu i wzruszeń, zaskakująco współczesna historia o Polsce z absurdalnych czasów, w których rzeczy bardzo nieprawdopodobne były całkiem możliwe. Życie Pana T. – objętego zakazem wykonywania zawodu uznanego pisarza nabiera tempa, kiedy władze zaczynają podejrzewać go o niecne zamiary wysadzenia Pałacu Kultury i Nauki, ponętna uczennica zaszokuje go niespodziewanym wyznaniem, a Urząd Bezpieczeństwa zacznie śledzić każdy jego ruch. W roli głównej wystąpił odmieniony i powracający w wielkim stylu Paweł Wilczak. Pośród doborowej obsady znalazły się również takie gwiazdy jak: Sebastian Stankiewicz, Marysia Sobocińska, Wojciech Mecwaldowski, Jacek Braciak, Jerzy Bończak, Eryk Lubos, Katarzyna Warnke, Bartłomiej Topa, Wiktor Zborowski, Jan Nowicki i wiele innych. Film został nagrodzony dwoma Orłami, Złotym Lwem oraz Złotą Żabą.

„Mayday”

Janek (Piotr Adamczyk) prowadzi podwójne życie – jest mężem Basi (Anna Dereszowska), z którą mieszka w Warszawie, oraz… Marysi (Weronika Książkiewicz), z którą dzieli piękny dom na obrzeżach stolicy. Żadna z kobiet nie wie nic o istnieniu tej drugiej. Dzięki umiejętnemu lawirowaniu między dwiema żonami wszystko jakoś się układa… do czasu, kiedy pewnego dnia na głowę Janka spadną dodatkowe, pozamałżeńskie kłopoty. „Mayday” to niemoralna i zwariowana komedia pełna lawin zdarzeń, pomyłek i zwrotów akcji.

„#Jestem M. Misfit”

Życie Julii (Sylwia Lipka) jest cudowne. Mieszka w Stanach Zjednoczonych, chodzi do świetnej szkoły, śpiewa i prowadzi popularny kanał w sieci. Po prostu „american dream”. Pewnego dnia, kiedy jej rodzice zdecydują się na powrót do Polski, wszystko się zmieni. Julia będzie musiała odnaleźć się w nowej szkole – Liceum Milenijnym rządzonym przez ekipy: sportowców, nerdów, vlogerów, muzyków, fanek pięknego looku i VIP, której przewodzi zadufana Wiktoria. Razem z Magentą, szkolną outsiderką, i Kubą, niespełnionym muzykiem, stworzą paczkę wykluczonych. W filmie „#Jestem M. Misfit” widzowie zobaczą plejadę gwiazd YouTube’a i polskiego internetu.

Propozycje dla najmłodszych

„Bayala i ostatni smok” to piękna i magiczna opowieść o świecie wróżek i elfów, a także o odwiecznej walce dobra ze złem. Kiedy podstępna królowa Ophira porywa smoki – źródło życiodajnej i magicznej mocy, siostry Surah i Sera wraz z przyjaciółmi wyruszają w pełną przygód i niebezpieczeństw podróż, by uratować czarodziejską krainę Bayala. „Misiek i chiński skarb” to kolejna, po jego licznych perypetiach w Nowym Jorku, część przygód odważnego polarnego Miśka. Tym razem rusza on w podróż na Daleki Wschód, by odebrać niecnemu Dexterowi magiczną statuetkę, która jest kluczem do owianego legendą skarbca pełnego złota i drogocennych przedmiotów.

