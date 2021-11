Miliony Polaków stracą dostęp do telewizji

Na utratę dostępu do naziemnej telewizji cyfrowej narażone są nawet 2 miliony polskich gospodarstw domowych – alarmuje Związek Cyfrowa Polska. To skutek zmian, jakie niesie wprowadzenie telewizji w standardzie DVB-T2/HEVC.

Od 30 czerwca 2022 roku telewizja nadawana drogą naziemną będzie dostępna wyłącznie w standardzie DVB-T2/HEVC. Chociaż o zmianie jesteśmy informowani od co najmniej dwóch lat, wciąż jeszcze nie wszyscy Polacy są gotowi na nowy standard.

Związek Cyfrowa Polska wraz z Krajowym Instytutem Mediów ostrzegają, że na utratę dostępu do naziemnej telewizji cyfrowej wciąż narażone są nawet 2 miliony polskich gospodarstw domowych.

Jak wyjaśnia Cyfrowa Polska, wszystkie wprowadzane dziś do sprzedaży na polskim rynku telewizory muszą umożliwiać odbiór telewizji w nowym standardzie DVB-T2 i obsługiwać kodek HEVC. Te techniczne wymogi obowiązują od 1 grudnia 2019 r., co jednak oznacza, że urządzenia zakupione wcześniej mogą tej funkcji nie mieć i tym samym w połowie przyszłego roku przestaną odbierać cyfrowy sygnał telewizji naziemnej.

Zobacz: Cyfrowa telewizja naziemna w Polsce przejdzie na standard DVB-T2/HEVC

Związek Cyfrowa Polska i Krajowy Instytut Mediów zwracają uwagę, że przez ostatnie pięć lat odsetek telewizorów z modułem DVB-T2 znacznie się zwiększył. W roku 2016 r. nowy standard obsługiwała ponad połowa odbiorników dostępnych na rynku, pod koniec 2020 r. już niemal wszystkie.

To optymistyczne prognozy, jednak wielu Polaków może używać starszych telewizorów. Co więcej, problem stanowi też niewielka wiedza o nadchodzących zmianach. Odbiorcy mogą być zaskoczeni nagłym brakiem sygnału telewizyjnego w ich gospodarstwach domowych. W wielu przypadkach konieczny będzie więc zakup nowego odbiornika.

Zdajemy sobie sprawę, że część Polaków korzysta z odbiorników, które aktualnie umożliwiają im odbiór naziemnej telewizji cyfrowej, lecz mogą okazać się niedostosowane do obsługi nowego typu sygnału. Apelujemy tym samym, aby widzowie dokładnie sprawdzili posiadany sprzęt i zachęcamy do wymiany telewizorów w sposób odpowiedzialny, aby móc korzystać z możliwości nadchodzącego standardu. Zachowajmy również ostrożność w czasie zakupów, aby nie ryzykować nabyciem urządzeń, np. dekoderów, które jedynie rzekomo spełniają nowe wymogi obsługi standardu DVB-T2 HEVC

– mówi Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.

Cyfrowa Polska wskazuje też, że zmiana standardu naziemnej telewizji cyfrowej zbiega się dodatkowo w czasie z kryzysem dostępności urządzeń elektronicznych na rynku. Branża producentów i dystrybutorów elektroniki obawia się, że wiosną przyszłego roku mogą występować w naszym kraju niedobory odbiorników kompatybilnych z DVB-T2 i kodekiem HEVC.

Kluczowy w tym aspekcie okazać się może nadchodzący okres świąteczny. Warto, by konsumenci wykorzystali go do wymiany urządzeń na takie, które obsługują nowy standard