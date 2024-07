Polacy mogą uzyskać nawet 21 tys. zł dopłaty. Wyjaśniamy

Są takie dni, że marzymy jedynie o posiadaniu klimatyzatora. Okazuje się, że możliwe jest uzyskanie dotacji od państwa na tego typu urządzenie. Należy tylko spełnić kilka warunków.

Tegoroczne lato już dało nam ostro popalić, jeśli chodzi o temperatury. Coraz więcej osób, zwłaszcza tych pracujących zdalnie, rozważa montaż klimatyzacji. To już nie jest jakaś fanaberia i luksusowy zbytek, ale nasza polska rzeczywistość. Okazuje się, że państwo chce nas wesprzeć i udostępniło różne dotacje, które przy odpowiednim uzasadnieniu, mogą także dotyczyć zakupu oraz montażu klimatyzacji w mieszkaniu. I wcale nie są to małe kwoty - niektóre mogą sięgać nawet 21 000 złotych. Wyjaśniamy, o co chodzi.

Państwo uruchamia różne programy dofinansowań, z których mogą skorzystać także posiadacze klimatyzatorów. Istnieją sposoby na obniżenie kosztów zakupu tego typu urządzenia i dofinansowania jego montażu. Ważne, aby spełniać podstawowy warunek - nasze urządzenie, oprócz funkcji chłodzenia, musi posiadać również funkcję grzania.

Z pomocą przychodzi program "Mój prąd"

Funkcjonuje od 2023 roku i wspiera dofinansowanie do zakupu pompy ciepła oraz klimatyzatorów z funkcją grzania. W jego ramach można dostać dotację 4400 złotych i pokrycie do 50 procent kosztów kwalifikowanych. Aby skorzystać, należy posiadać instalację fotowoltaiczną oraz korzystać z systemu net-bilingu. Szczegółowe informacje na temat programu oraz składania wniosków znajdziemy na rządowej stronie.

Program "Czyste powietrze"

Tutaj wysokość dofinansowania jest ściśle związana z wysokością dochodów wnioskującego. Zatem każdy może dostać inną kwotę, po spełnieniu, rzecz jasna, szeregu warunków. Na pewno można liczyć na dofinansowania kosztów kwalifikowanych.

Program "Moje ciepło"

Dotyczy nowo wybudowanych domów jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Kwota dotacji w przypadku tego programu mieści się w przedziale od 7000 do 21000. Program także został obwarowany różnymi wymogami, ale tak jest w każdym przypadku.

Ważne, aby mieć świadomość, że istnieją tego typu dotacje i jest ich naprawdę sporo. Odliczenie klimatyzatora w ramach ulgi termomodernizacyjnej także jest możliwe, pod warunkiem, że urządzenie służy także do ogrzewania pomieszczeń i spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 2018 roku. Należy też się upewnić, że wybrany model figuruje na liście urządzeń kwalifikowanych Ministerstwa Energii. Warunkiem otrzymania dopłaty jest także przedstawienie dowodu, że poniesiony wydatek (zakup i montaż klimatyzatora) sprawił, że budynek stał się bardziej energooszczędny.

Źródło zdjęć: Tanmoythebong / Shutterstock.com

Źródło tekstu: gov.pl