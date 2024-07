Igrzyska Olimpijskie. Ruszył spór o popularne urządzenia

Francja, będąca tegorocznym organizatorem Igrzysk Olimpijskich, zrezygnowała z instalowania energochłonnych klimatyzatorów w wiosce olimpijskiej. Mają to być pierwsze takie ekoigrzyska. Pojawiły się jednak głosy pełne obaw.

Ekoigrzyska we Francji

Francja wszystko dokładnie przemyślała i ma alternatywę dla klimatyzatorów. Budynki w wiosce olimpijskiej mają same się chłodzić, dzięki wykorzystaniu wody termalnej. Zmagania sportowców będą odbywały się na istniejących już stadionach, bez potrzebny budowania nowych i rujnowania tym samym środowiska. Dobudowano jedynie centrum sportów wodnych i wspomnianą wcześniej wioskę olimpijską, która później zostanie przekształcona w mieszkania. W toaletach, oprócz bieżącej wody, zamontowano zbiorniki wody na deszczówkę, co też jest przemyślanym rozwiązaniem. Stoliki nocne dla sportowców zostały wykonane ze zużytych lotek badmintonowych. Nic zatem dziwnego, że klimatyzatory jako urządzenia energochłonne nie wpisują się w projekt ekoigrzysk. Nie oznacza to wcale, że uczestnicy olimpiady umrą z gorąca.

Nowoczesny i ekologiczny system chłodzenia

Wioska przeznaczona dla 15 tysięcy sportowców będzie chłodzona za pomocą systemu rur, pompujących zimną wodę pod budynkami. Do tego budynki dostały izolację, wentylatory oraz osłonę przeciwsłoneczną. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zagwarantował temperaturę mniejszą o 10 stopni niż ta na zewnątrz.

Wielu sportowców jednak wyraziło niezadowolenie z powodu braku klimatyzatorów. Przedstawiciele USA zadeklarowali wręcz, że zabiorą w takiej sytuacji przenośne klimatyzatory ze sobą.

Zapewnienie odpowiedniej temperatury jest kluczowe dla zapewnienia wydajności naszych sportowców, co przełoży się na ich późniejsze wyniki.

- mówi dyrektor generalna igrzysk olimpijskich USA.

Obawy te podzieliły inne kraje takie, jak: Kanada, Włochy, Grecja, Wielka Brytania oraz Dania. Nie wiemy, czy każdy z tych krajów będzie przyjeżdżał do Francji z własnym urządzeniem chłodzącym, ale może się tak zdarzyć, że sportowcy będą spali w różnych temperaturach, w tej samej wiosce. Paryż jest gęsto zaludnionym miastem, a upały w sierpniu mogą doskwierać. Do tej pory średnia temperatura w sierpniu wynosiła 26 stopni.

Źródło zdjęć: Just Another Photographer / Shutterstock.com

Źródło tekstu: reuters.com, Guardian