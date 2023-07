Czy klimatyzator ma sens? Test Cecotec ForceClima 9150

Przenośny klimatyzator to sprzęt, który podczas upałów przychodzi do głowy wielu Polakom. Czy faktycznie jest w stanie zastąpić pełnoprawną klimatyzację? Sprawdziliśmy Cecotec ForceClima 9150.

Klimatyzator czy klimatyzer? Różnice

Podczas upałów łatwo wpaść w pułapkę reklamy i postawić na sprzęt, który do niczego się nie nadaje. Mowa tutaj o klimatyzerach, które często do złudzenia przypominają klimatyzatory i są w podobny sposób prezentowane w ulotkach.

Klimatyzery, zwane też kilmatorami tak naprawdę nie chronią nas przed upałem. To takie bardziej wymyślne wiatraki, z których powietrze przelatuje przez materiałową chłodnicę nasączoną wodą. Podczas pracy w pomieszczeniu stale rośnie przez to wilgotność, co może doprowadzić do rozwoju pleśni. Dodatkowo efektywność parowania spada wraz ze wzrostem wilgotności i po chwili ze zmyślnego z pozoru sprzętu zostaje nam tak naprawdę jedynie wiatrak i... sauna.

Natomiast zasada działania mobilnego klimatyzatora i pełnoprawnych ściennych klimatyzacji jest — w bardzo dużym uproszczeniu — zbliżona. W obu przypadkach jako czynnik chłodniczy nie jest wykorzystywana woda, lecz gaz (w testowanym urządzeniu to R290, czyli propan), który w procesie sprężania jest przekształcany do stanu ciekłego w skraplaczu. Następnie czynnik chłodzący przechodzi przez zawór rozprężający, co powoduje uzyskanie przechłodzonej cieczy. Ta następnie przechodzi przez system miedzianych rurek, gdzie w procesie szybkiego odparowywania pochłania energię cieplną z przepływającego wokół powietrza i jednocześnie skrapla parę wodną z powietrza.

W instalacjach ściennych pierwsze etapy procesu, które są najbardziej hałaśliwe i generują najwięcej ciepła, realizowane są na zewnątrz budynku, podczas gdy w pomieszczeniu mamy jedynie parownicę i cichy wentylator. W klimatyzatorach mobilnych zaś wszystko dzieje się w naszym domu, a ciepło powstałe podczas sprężania wydmuchiwane jest przez okno specjalną rurą.

Ten ostatni aspekt powoduje pojawienie się podciśnienia w pomieszczeniu i według instrukcji do pracy urządzenia konieczna jest dobra wentylacja. Uważać powinni szczególnie posiadacze piecyków gazowych, bo zamiast z kratek wentylacyjnych powietrze może być zasysane z komina. W efekcie w piecu gazowym może nam zgasnąć płomień, ale o wiele groźniejsze od braku ciepłej wody jest zasysanie do mieszkania spalin od sąsiadów z innych pięter. Sam miałem ten problem podczas testów, gdzie klimatyzator z wielką siłą zasysał powietrze do pokoju. Na nic zdały się próby kierowania powietrza z kratki wentylacyjnej w łazience. No a jak się okazało, w kuchni łatwiejsze było zasysanie powietrza z komina niż z wentylacji. Wystarczyło jednak uchylić okno w kuchni, by problem zniknął.

Dosyć jednak teorii, czas na testy praktyczne.

Źródło zdjęć: Lech Okoń - Telepolis.pl