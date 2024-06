Młodość na wyciągniecie ręki. Gry z PlayStation w kieszeni

Do dzisiaj wspominasz gry z Game Boy'a czy PlayStation? Granie na PC czy smartfonie to nie to samo? W takim razie promocja na Anberic RG Nano jest właśnie dla Ciebie!

Chociaż na rynku nie brakuje dobrych gier AAA na komputery i konsole, to wiele osób z sentymentem wraca do starszych produkcji. Sprawdzają się one świetnie zwłaszcza, gdy nie mamy dużo czasu na granie - w komunikacji miejskiej, pociągu, samolocie, podczas posiedzenia w toalecie czy czekając w kolejce.

Anberic RG Nano można kupić już za 188 złotych

Na szczęście retro gaming nigdy nie był prostszy. Nie potrzeba już do tego PC, a emulatory można odpalić nawet na budżetowym smartfonie. Nic jednak nie zastąpi fizycznych przycisków. To właśnie dlatego chińskie konsole cieszą się takim powodzeniem. A jedna z nich jest właśnie na atrakcyjnej promocji.

Aktualnie na platformie AliExpress przeceniona jest kieszonkowa konsola Anberic RG Nano. Ma ona wymiary zaledwie 71 x 43 x 17 milimetrów i masę 75 gramów. W środku aluminiowej obudowy umieszczono procesor ARM Cortex-A7 z taktowaniem 1,2 GHz, 64 MB pamięci RAM i akumulator 1050 mAh.

Dopełnia to kolorowy ekran 1,54" o rozdzielczości 240 x 240 pikseli i częstotliwości odświeżania 60 Hz, czytnik kart pamięci oraz złącze USB C. Wspierane jest tutaj 20 różnych platform, a najważniejsze z nich to Game Gear, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Mega Drive, SNES i PlayStation 1.

Anberic RG Nano w wersji z kartą pamięci o pojemności 64 GB dostępny jest aktualnie w cenie 188 złotych, zamiast standardowych 246 złotych. Do tego dochodzi darmowa dostawa oraz kilka akcesoriów jak adapter USB C <-> gniazdo jack, przewód do ładowania oraz przywieszka by zamontować konsolę do kluczy.



