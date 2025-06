Aluminiowa czapeczka niepotrzebna. 5G z bardzo niskim promieniowaniem

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) po raz kolejny potwierdził, że poziom pola elektromagnetycznego (PEM) w środowisku jest bezpieczny we wszystkich regionach kraju.

Wyniki opublikowane przez GIOŚ pokazują, że w ubiegłym roku w żadnym z monitorowanych punktów nie przekroczono dopuszczalnych norm, a wartości PEM są dalekie od jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia obywateli – podaje agencja Newseria.

W ramach corocznego badania sprawdzono poziom pola elektromagnetycznego w 1154 punktach pomiarowych rozlokowanych na terenie całej Polski. Monitoring ten obejmował częstotliwości od 80 MHz do 40 GHz, co pozwalało na pomiar wpływu na środowisko radia, telewizji czy sieci komórkowych (od 2G do 5G).

Zgodnie z danymi zebranymi przez GIOŚ, poziom PEM w miastach wyniósł średnio 1,54 V/m, co stanowi jedynie 2,52% dopuszczalnego poziomu, który w Polsce wynosi 61 V/m. Dla obszarów wiejskich średni poziom PEM wyniósł 1,15 V/m, co odpowiada 1,88% dopuszczalnego poziomu. Eksperci Instytutu Łączności wskazują, że w wielu lokalizacjach PEM był tak niski, że nie dało się go nawet zmierzyć – sondy wskazywały wartości „poniżej progu wykrywalności”.

Dla bardziej precyzyjnego obrazu rzeczywistego wpływu technologii na środowisko GIOŚ przeprowadził także pomiary 30-minutowe, które dają pełniejszy obraz rzeczywistych warunków pracy urządzeń telekomunikacyjnych. W tym przypadku wyniki były jeszcze niższe: w miastach poziom PEM wyniósł mniej niż 0,95 V/m, a na terenach wiejskich – mniej niż 0,64 V/m. Takie wartości stanowią zaledwie 1,55% i 1,04% dopuszczalnych limitów, co pokazuje, że w Polsce nie istnieje problem nadmiernego promieniowania elektromagnetycznego.

Monitoring PEM w Polsce jest przeprowadzany za pomocą nowoczesnej technologii i obejmuje zarówno stałą sieć monitoringu, jak i punktowy monitoring badawczy. Stała sieć monitoringu znajduje się głównie w miastach, natomiast cykliczny monitoring badawczy obejmuje tereny wiejskie, które w ostatnich latach zyskują na znaczeniu ze względu na rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym sieci 5G.