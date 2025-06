Media Expert znowu to robi. Produkt za 70 zł kupisz dziś w cenie małego kebaba

SBS Studio Mix DJ

I chociaż jest to dość niska półka, to w cenie tej możemy znaleźć konstrukcje wyraźnie lepsze. Tu jednak wchodzi do gry Media Expert, które obniża ich cenę i to w sposób bardzo drastyczny. Mowa tu o obniżce aż o 50 zł, czyli do poziomu 19,99 zł. W tej cenie SBS Studio Mix DJ stają się nagle bardzo dobrze grającym, jak na swoją półkę cenową, sprzętem, który najprawdopodobniej rozejdzie się jak woda. Jeśli więc nie widzicie ich w tej cenie, lub nie są już dostępne, to oznacza, że spóźniliście się z zakupem.