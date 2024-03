Konkurent Thermomixa w rewelacyjnej cenie. Taniej niż w Lidlu

Mamy dobra informację dla osób, które planowały kupić kuchennego robota, ale nie chcą wydawać majątku na Thermomixa. W ciekawej ofercie dostępna jest właśnie alternatywa w postaci MPM ICoook MRK-18.

Rynek robotów kuchennych w ostatnich latach znacząco się rozrósł. Duża w tym zasługa Thermomixa, który nieprzerwanie cieszy się rosnącą popularnością. Jednak na grzyby po deszczu powstały urządzenia dla niego konkurencyjne. Jednym z nich jest MPM ICoook MRK-18, który właśnie jest dostępny w promocyjnej cenie.

Promocja na MPM ICoook MRK-18

MPM ICoook MRK-18 to robot kuchenny o mocy maksymalnej 1300 W, prędkości od 120 do 5000 obrotów na minutę i misie o pojemności roboczej 3,5 litra. Oferuje kilka kluczowych funkcji, w tym między innymi: gotowanie, gotowanie na parze, krojenie na plastry, mieszanie, miksowanie, rozdrabnianie, siekanie, tarcie na wiórki, tarcie ziemniaków oraz ubijanie piany.

Urządzenie wyposażone jest w ekran dotykowy, za pomocą którego można wybrać jeden z 8 automatycznych programów, wybrać temperaturę, czas pracy oraz obroty. Poza tym dostępne oprogramowanie oferuje książkę kucharką z pond 500 przepisami, a dzięki obecności WiFi jest ona ciągle aktualizowana o kolejne przepisy.

W skład zestawu wchodzą: nóż do siekania i wyrabiania, przystawka do mieszania zup i innych potraw, motylek do ubijania masła, majonezu i lekkich kremów, naczynie do gotowania na parze z pokrywą i tacą, koszyk do gotowania produktów sypkich, np. kasz, ryżu, itp., dwustronna, pełna tarcza do krojenia w plastry i siekania, dodatkowa pokrywa z popychaczem, łopatka, miarka z podziałką – 10 ml, 20 ml, 30 ml, a także drukowana książka kucharska z 60 przepisami w języku polskim i angielskim.

Robot MPM ICook MRK-18 dostępny jest aktualnie w promocyjnej cenie 1649 zł.

