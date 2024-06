McDonald's rezygnuje. Tak klienci nie złożą już zamówienia

McDonald's postanowił zrezygnować z jednej ze swoich usług, która powstała we współpracy z firmą IBM. Nie oznacza to, że z czasem nie powróci.

W 2021 roku McDonald's nawiązał współpracę z firmą IBM. Jej efektem była sztuczna inteligencja, wykorzystywana przy składaniu zamówień w punktach Drive Thru. AI działała w ponad 100 lokalach, ale do końca tego miesiąca zostanie wyłączona. Nie oznacza to, że fastfood z niej rezygnuje.

McDonald's wyłącza AI

Firma postanowiła zakończyć program współpracy z IBM, co oznacza, że do końca miesiąca sztuczna inteligencja przestanie obsługiwać zamówienia klientów McDonald's w wybranych punktach Drive Thru. Jednak sama idea przypadła do gustu szefom fatsfoodowej sieci i w przyszłości zamierzają ten pomysł rozwinąć.

W miarę jak posuwamy się naprzód, nasza współpraca z IBM dała nam pewność, że rozwiązanie do zamawiania głosowego dla Drive Thru będzie częścią przyszłości naszych restauracji. Widzimy ogromne możliwości w rozwoju naszej technologii restauracyjnej i będziemy nadal oceniać długoterminowe, skalowalne rozwiązania, które pomogą nam podjąć świadomą decyzję w sprawie przyszłego rozwiązania do zamawiania głosowego do końca roku.

- przekazał w oświadczeniu McDonald's.

Jednocześnie IBM przyznał, że prowadzi rozmowy z innymi sieciami, które chciałyby wprowadzić sztuczną inteligencję w swoich lokalach. Podobny system działa też Hardee's oraz Wendy's Dunkin'. Kto wie, może niedługo podobnego rozwiązania doczekamy się również w Polsce.

