Lidl zamiata promocją na rywala Thermomixa. Tak tanio jeszcze nie było

Lidl ponownie przecenia swojego popularnego robota kuchennego. Silvercrest Monsieur Cuisine Connect dostępny jest do kupienia w sporo niższej cenie, lecz promocja jest ograniczona czasowo.

W ostatnich latach wiele krajów — w tym Polska — oszalało na punkcie inteligentnych robotów kuchennych za sprawą Thermomiksa, stworzonego przez niemiecką markę Vorwerk. Jednym z ich największych konkurentów jest tzw. "Lidlomix", czyli urządzenia z serii Silvercrest Monsieur Cuisine sprzedawane przez popularną sieć sklepów Lidl. Teraz model Connect można zgarnąć dużo taniej w ramach atrakcyjnej promocji.

Lidlomix o 300 złotych taniej, ale trzeba się śpieszyć

Ostatnio pisaliśmy o tym, że Lidl planuje wystawić swojego popularnego robota kuchennego w promocyjnej cenie. Chodzi tu tańszy model Lidlomiksa, czyli Monsieur Cuisine Connect. Jednak wtedy nie było jeszcze wiadomo, że oferta będzie miała tak krótkie okienko trwania. Urządzenie już teraz dostępne jest w rekordowo niskiej cenie. Można je znaleźć na stronie internetowej Lidla za 1599 złotych, czyli z ceną niższą o 300 złotych w stosunku do standardowej.

Trzeba się zatem śpieszyć, by skorzystać z promocji na popularnego Lidlomiksa. Urządzenie widnieje jako "produkt dnia" z widocznym timerem. Ten wskazuje, że do końca promocji w momencie pisania artykułu zostały 82 godziny, co oznacza, że robota kuchennego można zamówić w promocyjnej cenie wyłącznie do końca tygodnia.

