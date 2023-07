Sensacja na Marsie. To znalezisko może zmienić podręczniki

Marsjański łazik Perseverance znowu nie zawodzi w swoich poszukiwaniach. Podczas swojej podróży przez krater Jezero odkrył skały bogate w materię organiczną.

Łazik Perseverance został wysłany na Marsa w ramach misji MARS 2020. Na Czerwonej Planecie wylądował 18 lutego 2021 roku i od tamtej pory przemierza dno krateru Jezero w poszukiwaniu interesujących próbek, które później wyśle na Ziemię do dokładnej analizy. Naukowcy wybrali to miejsce, gdyż uznali, że ma ono największe potencjał ze wszystkich propozycji i bardzo możliwe, że mieli rację, gdyż łazik co chwilę dokonuje jakiegoś ciekawego odkrycia.

Nowe badanie wskazuje, że Perseverance w swojej podróży natrafił na materię organiczną

Krater Jezero jest bardzo atrakcyjnym miejscem do poszukiwań kluczowych związków chemicznych. Ze względu na to, że na jego dnie znajduje się wyschnięta delta starożytnej rzeki, naukowcy żywili nadzieję, że odnajdą tam ślady dawnego lub teraźniejszego życia. Najnowsza analiza przeprowadzona przez Sunandę Sharmę, Ryana Roppela i ich zespół przedstawia bardzo obiecujące wyniki.

Badanie obejmowało analizę formacji skalnych z dwóch miejsc w kraterze Jezero, które wcześniej odwiedził Perseverance. Mowa tu o formacjach Maaz i Seitah. Ślady materii organicznej zostały odnalezione we wszystkich dziesięciu skałach poddanych analizie przez instrument SHERLOC, w który został zaopatrzony łazik. Co ciekawe, skały znacząco się różniły między tymi dwoma formacjami obfitością węglowodorów, a materia organiczna, z której się składają powstała w kontakcie z wodą w stanie ciekły, co dodatkowo potwierdza coraz bardziej przekonującą tezę, że niegdyś Czerwona Planeta o wiele bardziej przypominała Ziemię. Zapewne miała również gęstszą atmosferę i wyższą temperaturę

Jak wskazują autorzy badania, które zostało opublikowane na łamach Nature, Mars mógł mieć podobną wczesną historię geologiczną do Ziemi, więc wykorzystanie wiedzy o życiu na naszej planecie daje wskazówki, gdzie można szukać dowodów na istnienie życia na Marsie. Mapowanie materii organicznej pozwala lepiej zrozumieć, czy obieg węgla na Marsie jest podobny, czy jednak różni się od tego na Ziemi. Naukowcy są teraz przekonani, że materia organiczna występuje na Marsie nie tylko w kraterze Jezero, lecz na całej jego powierzchni oraz mogła powstawać na różne sposoby.

Źródło zdjęć: NASA/JPL-Caltech

Źródło tekstu: Nature, oprac. własne