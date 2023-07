Zasuwaj do Lidla. Rywal Thermomixa będzie jeszcze tańszy

W następnym tygodniu Lidl zaoferuje kolejną promocję na Lidlomixa. Tym razem przeceniono model Connect, czyli tańszy w ofercie, a to owocuje wręcz szokująco niską ceną końcową.



Wielofunkcyjny robot kuchenny Monsieur Cuisine Connect to nieco tańsza, jak wiadomo, choć niekoniecznie dużo uboższa wersja modelu Smart, znanego powszechnie jako Lidlomix. Co za tym idzie, może to być też ekonomiczna alternatywa dla kultowego Thermomixa, W najnowszej promocji do nabycia za czwartą część ceny urządzenia marki Vorwerk.

Monsieur Cuisine Connect ma podstawowe funkcje takie jak gotowania, miksowanie, ugniatanie, przypiekanie czy przyrządzenie potraw na parze. Zawiera też szereg przydatnych komponentów, w tym nakładkę mieszającą z funkcją ubijania śmietany, wkładkę z nożami, pojemnik do gotowania na parze czy wbudowaną wagę.

Monsieur Cuisine Connect – specyfikacje

W trakcie gotowania możliwe jest ustawienie temperatury od 37 do 130°C, z możliwością regulacji co 5 stopni, co pozwala na precyzyjne dobranie jej do rodzaju przyrządzanej potrawy. Urządzenie zawiera wbudowany timer odmierzający czas do 99 minut.

Monsieur Cuisine Connect wyposażony jest także w 10-stopniową regulacje prędkości oraz możliwość włączenia funkcji turbo, przystosowanego do mieszania pulsacyjnego. Prędkość poruszania się noży zaczyna się od 37 obrotów na minutę, z możliwością zwiększania ich do 5200.

Robot kuchenny oferuje 7-calowy ekran dotykowy, za pomocą którego możemy przełączać tryby i wybierać temperaturę gotowania. Użytkownik posiada także możliwość skorzystania z ponad 500 przepisów przygotowanych przez producenta, oraz aplikacji z funkcją tworzenia listy zakupów oraz dodatkowymi wskazówkami.

Teraz w rekordowo niskiej cenie 1599 zł

Urządzenie oferowane jest w regularnej sprzedaży w Lidlu za 1899 złotych. W następnym tygodniu na klientów czeka jednak wyjątkowa promocja. Monsier Cuisine Connect 1100 W dostępny będzie bowiem w sklepie online już za 1599 złotych, czyli 300 złotych taniej.

Zakup przecenionego urządzenia możliwy będzie jedynie poprzez stronę internetową Lidla, nie będzie możliwości nabycia go w sklepie stacjonarnym. Dodatkowo jednak urządzenie dostarczone zostanie do klienta za darmo, gdyż sklep oferuje bezpłatne dostawy już od 199 złotych.

Różnice względem modelu Smart nie są duże

Technicznie rzecz biorąc, Connect to model starszy niż Smart, co pociąga za sobą pewne ograniczenia. Niemniej wcale nie są one tak drastyczne, jak mogłoby się w pierwszej chwili wydawać.

Tańszy model pierwotnie miał o kilkadziesiąt watów słabszą grzałkę, przez co gotowanie w nim trwało nieco dłużej, ale w najnowszych rewizjach z tego ograniczenia zrezygnowano. Pozostaje za to mniejszy 7-calowy ekran, zamiast 8-calowego, a misa nie ma wyskalowanej podziałki.

Niewielkie różnice dotyczą też oprogramowania, które wprawdzie niezmiennie zawiera ponad 600 przepisów, ale nie umożliwia synchronizacji z głosowymi asystentami takimi jak Google czy Alexa. Przy tym obsługiwane jest przez podmiot zewnętrzny, a nie z poziomu konta Lidl.

Źródło zdjęć: Karolina Mirosz / Telepolis.pl