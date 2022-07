Lidl przedstawia elektronikę na sierpień. Uwaga, trzeba się śpieszyć

Jak co tydzień, Lidl powraca z nowym katalogiem non-food, a w nim znajdziemy trochę taniej elektroniki. Oto najciekawsze oferty na początek sierpnia.

Tym razem niestety zawiedzeni będą wszyscy ci, którzy czekają na wyprzedaż sprzętu znanego z nagłówków, ponieważ ofertę Lidla dominują marki własne.

Nie oznacza to jednak, że nie ma w czym przebierać. Tylko, warto się przy tym pośpieszyć. Jak podaje dyskont, prezentowana oferta dostępna będzie jedynie w dniach od 4 do 6 sierpnia.

Słuchawki à la Sony i trochę drobnicy

Na początek - słuchawki. Konkretniej rzecz ujmując, słuchawki bezprzewodowe marki SilverCrest, stylistyką nieśmiało nawiązujące do kultowych Sony WH-1000XM4.

Rzecz jasna, w cenie 99 zł nie należy spodziewać się choćby namiastki możliwości flagowego produktu Japończyków. Za to producent obiecuje do 16 godz. odsłuchu na jednym ładowaniu, zintegrowany mikrofon, fizyczny panel sterowania, opcjonalne wejście AUX i przewód micro-USB w zestawie.

Idąc dalej, oferta numer dwa to klawiatura komputerowa w układzie US QWERTY. Tym razem przewodowa i membranowa, dodajmy, a według gazetki oprócz tego całkiem cicha. Choć to ostatnie, nie ukrywajmy, niejako wynika ze specyfiki użytego mechanizmu.

Tak czy inaczej, przy cenie ustalonej na zaledwie 34,99 zł może być to niezły wybór jako sprzęt awaryjny, bądź dla dziecka dopiero rozpoczynającego przygodę z pecetem.

Wreszcie, w ofercie Lidla pojawia się także powerbank firmy Tronic, o deklarowanej pojemności 10 000 mAh. Ma on dwa złącza wyjścia, klasyczne USB typu A i bardziej nowoczesne USB-C. Ponadto, dostępny będzie w dwóch kolorach, białym oraz czarnym.

Z katalogu dowiadujemy się również o funkcji szybkiego ładowania, aczkolwiek nie ujawniono już, co to dokładnie oznacza. Prawdopodobnie nic spektakularnego, gdyż wcześniejsze banki energii z dyskontu nie przekraczały bariery 10 W, ale oczywiście redakcja chciałaby się mylić.

Osobliwość: ciśnieniomierz naramienny z aplikacją

Abstrahując natomiast od bardziej szablonowych gadżetów, pewną ciekawostkę stanowi ciśnieniomierz naramienny z aplikacją na Androida i iOS. Co szczególne, ten konkretny sprzęt będzie dostępny będzie nieco wcześniej i dłużej zarazem, bowiem od 1 sierpnia.

Na nieszczęście zainteresowanych, ciężko powiedzieć o tej konstrukcji coś więcej poza specyfikacjami widniejącymi w gazetce. Ot, poradzi sobie z pomiarem dla ramion o obwodzie 22-42 cm i wyświetli godzinę, a w gratisie możecie liczyć na pokrowiec.

Warto dodać, nie są to wszystkie pozycje przygotowane przez sklep, który kusi m.in. także szerokim wyborem baterii guzikowych, w tym CR2032 używanymi powszechnie w miniaturowych lokalizatorach, oraz listwami zasilającymi. Słowem, sierpień może nie zaczyna się z wysokiego C, ale będąc na zakupach, nie zaszkodzi zboczyć z głównej alejki.

