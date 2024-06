AMD rozdaje darmowe gry. Mowa o czterech świetnych tytułach

Planowałeś modernizację komputera lub kupno nowej maszyny? Jesteś fanem AMD? To idealny moment - Czerwoni dorzucają w zestawie dwie wybrane gry.

Na rynku kart graficznych mamy trzech liczących się producentów - AMD, Intel oraz NVIDIA. Większość graczy sięga po układy od Zielonych, według statystyk Steam to ponad 76% użytkowników. Czerwoni i Niebiescy więc dwoją się i troją by przekonać do siebie konsumentów.

Promocja AMD potrwa do 20 lipca 2024

Jednym z lepszych sposobów są atrakcyjne promocje. A tak się składa, że AMD wystartowało wczoraj z akcją promocyjną obejmującą dwa modele aktualnej generacji - Radeon RX 7800 XT oraz Radeon RX 7700 XT. Kupując jedną ze wspomnianych kart graficznych w zestawie dostajemy dwie gry.

Konsumenci mogą wybierać spośród czterech świeżych i głośnych tytułów takich jak Avatar: Frontiers of Pandora, Starfield, Lies of P oraz Company of Heroes 3. Mowa o skrajnie różnych gatunkach, a więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Następnie dostajemy do nich kod na platformę Steam.

By wziąć udział w promocji wystarczy kupić dowolną kartę AMD Radeon RX 7800 XT lub RX 7700 XT w terminie do 20 lipca 2024. W akcji udział bierze szereg polskich sklepów takich jak:

Alsen

Euro RTV AGD

Komputronik

Media Expert

Morele.net

Sferis

X-KOM

Zadowolenie

Pełen regulamin dostępny jak jak zwykle na stronie AMD, a dokładniej TUTAJ.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: oprac. własne