Chcesz najlepszy procesor do gier? To nie kupuj Ryzenów 9000

Szukasz najwydajniejszego procesora do grania? W takim razie nie powinieneś kupować nowych układów AMD Ryzen 9000.

Kilka dni temu AMD zaprezentowało nową generację procesorów Ryzen 9000. Te trafią do sprzedaży w lipcu i chociaż mają być wydajniejsze od swoich poprzedników, to nie będą najlepszym wyborem dla graczy. Potwierdza to sam Don Waligorski.

AMD Ryzen 9000 nie dla graczy

Don Waligorski z AMD potwierdził, że układy Ryzen 9000 (Zen 5) nie będą najlepszym wyborem dla graczy. W rozmowie z serwisem Tom's Hardware przyznał, że w przypadku gier wydajniejsze będą modele poprzedniej generacji, ale z pamięci 3D V-Cache, czyli seria Ryzen 7000X3D.

Czy nowe procesory są najlepsze do gier? W naszych testach są lepsze od konkurencji. Jednak seria X3D nadal króluje, ale różnice są dużo mniejsze niż zazwyczaj między układami X3D i bez X3D. Dlatego Ryzen 7 7800X3D będzie w grach szybszy niż Ryzen 7 9700X, ale różnica nie będzie tak duża, jak myślicie.

- powiedział Don Waligorski z AMD.

Jeśli planujecie wymianę komputera lub samego procesora i zależy wam na układach AMD, to prawdopodobnie powinniście poczekać do premiery serii Ryzen 9000X3D, bo taka też powstanie. Oficjalna data premiery nie została jeszcze ujawniona, ale plotki mówią już o końcówce trzeciego kwartału tego roku, więc nawet jeszcze przed modelami Intel Core Ultra 200. Byłoby to zaskakujące, ale nie jest niemożliwe.

We wcześniejsze rozmowie Don Waligorski przyznał, że układy Ryzen 9000X3D przejdą kilka istotnych zmian, ale nie wiemy, co dokładnie miał na myśli.

