Dziwna decyzja AMD. Chodzi o nowe procesory i płyty X870

AMD zaprezentowało już nowe procesory z serii Ryzen 9000. Wraz z nimi zadebiutują płyty głównej z chipsetem X870, ale trochę na nie jeszcze poczekamy.

Kilka dni temu, na targach Computex 2024, firma AMD zaprezentowała całą gamę nowych procesorów. Wśród nich znalazły się między innymi układy desktopowe z serii Granite Ridge, czyli Ryzeny 9000. Wraz z nimi do sprzedaży powinny trafić też nowe płyty główne z chipsetem X870, ale Czerwoni podjęli dziwną decyzję i jeszcze na nie poczekamy.

Nowe płyty główne AMD X870

Z doniesień niemieckiego serwisu Hadrwareluxx wynika, że procesory Ryzen 9000 i płyty główne X870/X870E nie zadebiutują w tym samym czasie. Te drugie trafią do sklepów z opóźnieniem. Jak dużym? Na to pytanie nie znamy odpowiedzi. Wiemy jedynie, że procesory pojawią się na sklepowych półkach w lipcu.

Czy to duży problem? I tak, i nie. Z jednej strony nowe procesory Granite Ridge będą w pełni współpracować z płytami głównymi, które wyposażone są w chipsety z serii 600, więc kompatybilność nie będzie problemem. Z drugiej strony niecierpliwi użytkownicy, którzy kupią nowe Ryzeny, na pewno chcieliby z nich korzystać już na nowych płytach głównych. Te co prawda nie oferują radykalnych zmian, ale co nowość, to nowość.

AMD na razie nie zdradziło wielu informacji i płytach X870 i X870E (Extreme). Te mają obsługiwać między innymi złącza USB 4, mieć wyższe taktowania pamięci EXPO oraz obsługiwać karty graficzne z PCIe 5.0.

