AMD Ryzen 9000 - pierwsze testy pokazują kluczową zmianę

Procesor AMD Ryzen 9600X (Zen 5) został przetestowany w programie AIDA64, co potwierdza ważną zmianę, która ma duży wpływ na wydajność.

Kilka dni temu AMD zaprezentowało nową generację procesorów Ryzen. Seria 9000, bo o niej mowa, bazuje na architekturze Zen 5 i wprowadza kilka nowość. Testy modelu Ryzen 5 9600X pokazują, czego konkretnie możemy się spodziewać i co zostało poprawione.

Test AMD Ryzen 5 9600X

AMD Ryzen 5 9600X może być jednym z najpopularniejszych procesorów w ofercie Czerwonych. To tzw. średnia półka, która doskonale sprawdza się w stosunkowo niedrogich zestawach dla graczy. Model ten właśnie został przetestowany i chociaż prawdopodobnie była to wersja inżynieryjna, a nie rynkowa, to i tak pokazuje znaczącą poprawę w kwestii pamięci podręcznej, która w dużej mierze wpływa na wydajność układu.

AMD Ryzen 5 9600X został przetestowany w programie AIDA64, który pozwala między innymi sprawdzić pamięć podręczną układu. Okazuje się, że w porównaniu z modelem Ryzen 5 7600X doszło w tej kwestii do znacznej poprawy. Wzrosły taktowania, przepustowość oraz spadły opóźnienia pamięci cache pierwszego i drugiego poziomu. Nieco gorzej jest tylko w przypadku L3.

L1 Cache w GB/s (Odczyt / Zapis / Kopiowanie / opóźnienia):

Ryzen 5 9600X (ES): 3756.4 / 1884.4 / 3755.9 / 0.8 ns

Ryzen 5 7600X: 2029.6 / 1026.9 / 2048.1 / 0.7 ns

L2 Cache w GB/s (Odczyt / Zapis / Kopiowanie / opóźnienia):

Ryzen 5 9600X (ES): 1874.6 / 1795.1 / 1859.7 / 2.8 ns

Ryzen 5 7600X: 1028.5 / 1017.0 / 1017.6 / 2.6 ns

L3 Cache w GB/s (Odczyt / Zapis / Kopiowanie / opóźnienia):

Ryzen 5 9600X (ES): 782.08 / 771.46 / 772.32 / 10.1 ns

Ryzen 5 7600X: 847.82 / 854.86 / 822.01 / 9.7 ns

Układ został też przetestowany w CPU-Z. W zestawie z płytą główną B650 i dwukanałowymi pamięciami DDR5-6200 (28-36-36-30 CR1) uzyskał 775,9 pkt. w teście jednowątkowym i 6201,3 pkt. w teście wielordzeniowym. To o mniej więcej 5 proc. lepszy wynik niż w przypadku Ryzena 5 7600X, ale pamiętajcie, że mowa o egzemplarzu inżynieryjnym. Jest duża szansa, że finalny produkt będzie jeszcze lepszy.

AMD Ryzen 5 9600X to procesor 6-rdzeniowy i 12-wątkowy. Ma taktowanie bazowe 3,9 GHz oraz Boost na poziomie 5,4 GHz. Oferuje 384 KB pamięci L1, 6 MB L2 oraz 32 MB L3. Jego TDP wynosi 65 W, więc jest o 40 W niższe niż poprzednika. Do sklepów trafi w lipcu.

Zobacz: Karty graficzne GeForce RTX 50. Wyciekły dokumenty NVIDII

Zobacz: O 1/4 ograniczyli zużycie energii kart graficznych. Jak?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: wccftech