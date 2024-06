O 1/4 ograniczyli zużycie energii kart graficznych. Jak?

Firma PowerColor opracowała nowe rozwiązanie, które pozwala o niemal 1/4 ograniczyć zużycie energii już istniejących kart graficznych.

Jednym z aspektów kart graficznych, na które gracze narzekają, są nie tylko ich rosnące ceny, ale też wysokie zużycie energii. Chociaż akurat NVIDIA mocno poprawia ten aspekt z generacji na generację i efektywność jest coraz większa, to wielu użytkowników chciałoby mniej płacić za prąd. Rozwiązaniem tego problemu może być nowa technika, opracowana przez firmę PowerColor.

PowerColor Edge AI

Firma PowerColor nazwała swoje nowe rozwiązanie Edge AI. Na targach Computex 2024 pokazano, jak działa to na kartach graficznych z serii Radeon RX. W przypadku gry Cyberpunk 2077 udało się ograniczyć zużycie energii karty graficznej z 263,2 do 205,2 W, czyli aż o 22,2 proc. Podobne wyniki uzyskano w Final Fantasy XV.

A jak tego dokonano? Za pomocą specjalny jednostek NPU i uczenia maszynowego. W tym przypadku wykorzystano zewnętrzny układ, który był podłączony do karty graficznej. To on odpowiadał za jak najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów karty graficznej, co przełożyło się na niższe zużycie energii.

PowerColor integrated NPU to Radeon GPU. (Still developing)

Through AI, they claim power consumption deceased 22%. More saved than AMD Power Saving. pic.twitter.com/9I8iEikotD — 포시포시 (@harukaze5719) June 7, 2024

Zdaniem PowerColor nie ma to wpływu na wydajność, ale pierwsze testy na miejscu pokazały około 10 proc. spadek liczby wyświetlanych klatek na sekundę.

W przypadku Edge AI kluczowe wydaje się, jakie NPU (Neural Processing Unit) można wykorzystać. Czy konieczne będzie podłączanie zewnętrznego układu, jak na pokazie w trakcie Computex, czy może da się wykorzystać układy zastosowane w nowych procesorach AMD, Intela oraz Qualcomma. Nie zmienia to faktu, że samo rozwiązanie wydaje się ciekawe.

Zobacz: NVIDIA dominuje. AMD nie ma szans

Zobacz: Dziwna decyzja AMD. Chodzi o nowe procesory i płyty X870

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Jack Skeens / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Tom's Hardware