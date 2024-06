NVIDIA dominuje. AMD nie ma szans

Najnowsze dane potwierdzają to, o czym wiemy od dawna. NVIDIA dominuje na rynku kart graficznych i tylko zwiększa swoją przewagę nad AMD.

Firma analityczna Jon Peddie Reaserch opublikowała najnowsze dane na temat sprzedaży kart graficznych. Dotyczą one pierwszego kwartału 2024 roku i pokazują, jak wielką przewagę ma NVIDIA nad swoimi konkurentami. Ta, w porównaniu z końcówką 2023 roku, tylko się powiększyła.

Sprzedaż kart graficznych

W pierwszym kwartale 2024 roku kupiliśmy w sumie 8,7 mln kart graficznych. To o 7,9 proc. mniej niż w czwartym kwartale 2023 roku, kiedy to wynik dobił do 9,5 mln. Jednocześnie jest to rezultat aż o 39,2 proc. lepszy niż w analogicznym okresie rok wcześniej, więc producenci mają powody do zadowolenia. Należy pamiętać, że początek roku zazwyczaj jest najgorszym okresem pod kątem sprzedaży elektroniki.

Jeśli chodzi o konkretnych producentów, to sprawa jest tutaj jednoznaczna. NVIDIA odpowiadała aż za 88 proc. sprzedanych kart graficznych. To poprawa aż o 4 pproc. w zestawieniu z wcześniejszym kwartałem i 4 pproc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 roku. Pozostałe 12 proc. należy do AMD. Intel w tym czasie nie sprzedał nic, a przynajmniej nie na tyle dużo, aby wskoczyć, chociaż na poziom 1 proc.

NVIDIA w ostatnim czasie przeżywa złoty okres, który napędzany jest przede wszystkim za sprawą specjalistycznych układów do AI. W maju zeszłego roku firma była wyceniana na 1 mln dolarów, a dzisiaj potroiła swoją wartość i stała się drugą, najdroższą spółką na świecie, wyprzedzając między innymi Apple.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Jon Peddie Research