NVIDIA zastąpi redakcje tworzące poradniki dla graczy?

NVIDIA już miała GTX G-Assist, a z Project G-Assist nie żartuje

NVIDIA właśnie zaprezentowała coś, co wydaje się ogromnym krokiem naprzód dla graczy

NVIDIA lubi sobie czasem zażartować z graczy i jeszcze 2017 zrobiła zabawny primaaprilisowy żart, prezentując GTX G-Assist. Był to fikcyjny pendrive, który korzystając z AI miał grać za użytkownika, w tym pokonywać bossów, gdy gracz jest nieobecny przy komputerze.

W przeddzień tajwańskich targów Computex NVIDIA firma pokazała Project G-Assist - tym razem zupełnie serio. Jego zastosowanie jest jednak trochę inne niż bohatera żartu. To realny asystent AI dla graczy, napędzany technologią GeForce.

G-Assist to nasz osobisty guru gamingowy, gotowy do udzielania wskazówek na temat najlepszych broni i taktyk, prowadzenia do ukrytych materiałów czy nawet optymalizacji ustawień gry dla uzyskania najlepszej wydajności.

NVIDIA ma czym trenować swój model AI

Według analizy Nvidii, w różnych źródłach, takich jak encyklopedie i filmy, znajduje się około 3 bilionów słów wiedzy o grach. 70% graczy poszukuje łatwiejszego dostępu do tego bogactwa informacji i tutaj właśnie cały na biało wchodzi G-Assist.

Może nie gra za nas, ale oferuje wsparcie, jakiego jeszcze nie mieliśmy, bez mozolnego przeszukiwania zasobów internetu czy wnoszenia opłat za dostęp do poradników. Chociaż nie gra za nas, oferuje wsparcie na poziomie, który wcześniej nie był dostępny, potencjalnie torując drogę do przyszłych osiągnięć w dziedzinie AI w grach.

Project G-Assist może odpowiadać na polecenia głosowe lub tekstowe i integrować kontekst z okna gry lub telemetrii systemu. Dane te są przetwarzane przez modele wizji AI, a asystent następnie udziela potrzebnej pomocy. Może działać zarówno w chmurze, jak i na urządzeniu. Firma twierdzi, że asystent może również pomagać w optymalnych ustawieniach gry.

Podczas demonstracji z użyciem gry ARK Survival Ascended, NVIDIA pokazała, jak G-Assist może odpowiadać na pytania takie jak „Jaka jest najlepsza broń na początek gry i gdzie znaleźć materiały do jej wytworzenia?” AI dostarcza odpowiedzi zarówno tekstowe, jak i dźwiękowe, rozumie ekran gry i może obsługiwać kolejne pytania, takie jak identyfikacja stworzeń na ekranie i doradzenie, jak je oswoić. Może również udzielać wskazówek dotyczących efektywnego przydzielania punktów umiejętności.

