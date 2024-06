Dysk SSD 4TB tanio jak nigdy

Twój laptop do pracy drastycznie zwolnił w ostatnim czasie? A może po prostu potrzebujesz dodatkowego miejsca na swojej konsoli lub PC? X-kom przygotował świetną ofertę dysku SSD w atrakcyjnej cenie. Promocja tylko do końca tygodnia.

X-kom przygotował bardzo dobrą ofertę dysku SSD Lexar NM790 o pojemność 4000 GB. Nowoczesny dysk Lexar 4TB, wyposażony w interfejs PCIe Gen4 NVMe zapewni bardzo dobrą wydajność i szybkość pracy: prędkość odczytu/zapisu sięga 7400/6500 MB/s. Dysk Lexar NM 790 jest kompatybilny z laptopami, komputerami stacjonarnymi oraz PlayStation 5.

Specyfikacja dysku Lexar NM790

Dysk SSD Lexar sprawdzi w każdej roli - zarówno jako sprzęt dla graczy oraz do intensywnej pracy, jednocześnie ograniczając zużycie energii. Każdy dysk przechodzi test jakości, co gwarantuje pracę zgodną z deklarowanymi przez Lexar parametrami. Oto podstawowe parametry sprzętu:

Pojemność: 4000 GB

4000 GB Format: M.2

M.2 Interfejs: PCIe NVMe 4.0 x4

PCIe NVMe 4.0 x4 Prędkość odczytu: 7400 MB/s

7400 MB/s Prędkość zapisu: 6500 MB/s

6500 MB/s Odczyt losowy: 900,000 IOPS

900,000 IOPS Zapis losowy: 900,000 IOPS

900,000 IOPS Niezawodność MTBF: 1 500 000 godzin

Ile kosztuje dysk Lexar NM790 w promocji?

Z kodem promocyjnym: komponenty, do wykorzystania na x-kom.pl, dysk Lexar 4TB M.2 PCIe Gen4 NVMe NM790 kupisz za jedyne 949 zł. Jest to najniższa cena od ponad 30 dni. Aby skorzystać z rabatu, wystarczy dodać produkt do koszyka, następnie w polu "Masz kod promocyjny?" wpisać kod i dokończyć zamówienie. Promocja obowiązuje tylko do 16 czerwca!

Kup dysk SSD w promocji na x-kom:

Lexar NM790 4TB



Zobacz: Czas na zakupy. Dyski SSD drastycznie podrożeją

Zobacz: Lexar ma wydajne i przenośne SSD dla profesjonalistów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: lexar.com

Źródło tekstu: x-kom | oprac. wł.