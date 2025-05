Niepotrzebnie zaakceptował przelewy w aplikacji. Policja ostrzega

Mimo licznych ostrzeżeń nadal dochodzi do wielu nadużyć i wyłudzeń pieniędzy. Oszuści nadal skutecznie manipulują swoimi ofiarami.

Kilka dni temu do mieszkańca Lubartowa zadzwonił telefon. Rozmówca podał się za pracownika banku i poinformował 61-latka o tym, że ktoś nieznajomy próbuje na jego dane zaciągnąć kredyt. W związku z zaistniałą sytuacją, która może okazać się groźna dla jego konta bankowego, rozmówca przełączył go do innego specjalisty - tym razem od spraw zabezpieczeń konta.