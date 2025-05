"Nastąpiła próba włamania na konto". Instytucja ostrzega Polaków

BFG przekazał, że od swoich klientów otrzymuje w ostatnim czasie sporo informacji na temat uporczywych telefonów. Wszystkie rozmowy są wykonywane przez osoby podszywające się pod pracowników instytucji. Fundusz podkreśla stanowczo i wyraźnie, że jego pracownicy nigdy nie dzwonią do osób, które składały depozyty. A już tym bardziej nie proszą o żadne podawanie haseł oraz danych.

Fundusz ostrzega

Fundusz to instytucja gwarantująca bezpieczeństwo depozytów w bankach i SKOK-ach do równowartości 100 tysięcy euro.

Smartfon NOTHING Phone 3a 5G 8/128GB 6.77" 120Hz Biały

Smartfon NOTHING Phone 3a 5G 8/128GB 6.77" 120Hz Biały

BGF informuje, że pracownicy Funduszu nigdy nie domagają się od deponentów o podanie danych takich, jak: hasło do rachunku bankowego, kodów PIN ani żadnych innych informacji na temat swoich klientów. Pracownicy firmy nigdy też nie zwracają się z prośbą o dokonanie przelewu, ani wypłat gotówki z konta.

W razie otrzymania takiego telefonu, należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim bankiem w celu zweryfikowania otrzymanych informacji. Każdy klient ma prawo do bezpłatnej weryfikacji czy kontaktował się z nim prawdziwy pracownik banku. Wystarczy skorzystać z infolinii: 800 569 341. Działa ona od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.