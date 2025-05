Szukasz idealnego prezentu na Dzień Dziecka? Znajdziesz go w Media Expert

Podejrzewam, że wszyscy do pewnego stopnia czujemy się młodzi duchem, a to oznacza, że każdy z nas zasługuje na mały upominek. W Media Expert masę ofert w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Sami postanowiliśmy wybrać pomysłów na prezenty, z których ucieszy się każde dziecko – nawet jeśli jego data urodzenia zaczyna się od „19” 😉

Konsola Sony PlayStation 5 Slim

Zacznijmy z grubej rury! Jeśli szukacie prezentu na Dzień Dziecka „na wypasie”, to jedna propozycja jest w zasadzie nie do przebicia: konsola. W tym duchu z całego serca możemy rekomendować Sony PlayStation 5 Slim, która nadal pozostaje jednym z najlepszych sprzętów do grania dostępnych na rynku.

Tego sprzętu w zasadzie przedstawiać nie trzeba. Najnowsza generacja konsoli Japończyków do potężna maszyna, na której pogramy we wszystkie najnowsze produkcje, ciesząc się rewelacyjną jakością obrazu w rozdzielczości 4K. Nieważne, czy kochacie wykręcanie rekordowych wyników w sieciówkach pokroju Call of Duty, uwielbiacie zagłębić się w świetnie napisanej historii rodem z The Last of Us czy po prostu lubicie od czasu do czasu zagrać w Minecrafta – PlayStation 5 będzie w każdej sytuacji będzie doskonałym wyborem.

Przy okazji warto podkreślić, że że wersja w Media Expert to PlayStation 5 Slim w wersji z napędem Blu-Ray. To oznacza, że nie będziecie skazani na kupowanie cyfrowych wersji gier, a na odkrycie czeka gigantyczna biblioteka fizycznych wydań na PlayStation 5 oraz PlayStation 4, które często sprzedawane są na rynku wtórnym w atrakcyjnych cenach.

Klocki LEGO City F1 Garaż i bolidy Mercedes-AMG i Alpine

Jeśli natomiast szukacie czegoś bardziej „analogowego”, zawsze doskonałym wyborem pozostają klocki LEGO. Przykładowo, w ramach oferty na Dzień Dziecka znajdziemy zestaw LEGO City F1 z garażem i dwoma bolidami.

To idealny prezent dla fanów sportów motorowych w każdym wieku. Na ułożenie czeka 678 elementów, a gotowy zestaw doskonale nadaje się i do zabawy, i do postawienia na półce. Fajnym akcentem jest to, że po złożeniu możemy go łatwo transportować, ponieważ garaż posiada wbudowany uchwyt i może pełnić rolę poręcznego transportera.

Smartfon Motorola Edge 50 Neo 12/512 GB

Czas wrócić do zabawek dla nieco starszych dzieci. Okazuje się, że Dzień Dziecka może być świetną okazją także do zakupu nowego smartfona. Ot, chociażby Motoroli Edge 50 Neo.

Nie będę kłamał, mamy do tego modelu słabość. Już na pierwszy rzut oka widać, że to kawał porządnego telefonu. Doskonała jakość wykonania idzie w parze z efektownym designem oraz efektownymi kolorami z palety Pantone. Znajdziemy tu także doskonały wyświetlacz P-OLED o wysokiej rozdzielczości, wydajny procesor MediaTek Dimensity 7300 oraz świetny aparat na bazie matrycy Sony Lytia 700C. Wisienką na torcie jest wodoodporność klasy IP68.

Z takim telefonem nie strach ruszyć w miasto – dzięki Motoroli Edge 50 Neo będziecie gotowi na każdą przygodę.

Smartfon Apple iPhone 15 128 GB

A jeśli szukacie czegoś o oczko wyżej, zawsze można sięgnąć po iPhone’a. Szczególnie że zeszłoroczny iPhone 15 jest do zgarnięcia w naprawdę fajnej cenie, a swoimi możliwościami nadal zawstydza niejednego konkurenta.

Kompaktowa obudowa i wyświetlacz OLED Super Retina XDR o przekątnej 6,1” to pierwsze elementy, które przykuwają uwagę w niedrogim smartfonie Apple. Mogę jednak zagwarantować, że wnętrze jest co najmniej równie atrakcyjne. Procesor Apple A16 Bionic gwarantuje szybką pracę i doskonałą wydajność w grach. Z kolei aparat o rozdzielczości 48 Mpix nadal pozostaje jednym z lepszych w swojej klasie – szczególnie jeśli chodzi o nagrywanie wideo.

Dodatkowo decydując się na iPhone’a 15 możemy liczyć na pełną zgodność z ekosystemem Apple oraz wiele lat wsparcia. Serio, „jabłuszko” to spokój ducha i inwestycja na lata – coś, do czego warto dopłacić, niezależnie od tego, czy szukamy telefonu dla siebie, czy dla dziecka.

Hulajnoga elektryczna Motus Scooty 8.5 Lite

Hulajnoga elektryczna to więcej niż zwykły gadżet. To przydatny sprzęt, dzięki któremu miasto staje przed nami otworem. To także fajny pomysł na prezent na Dzień Dziecka – szczególnie że w Media Expert znajdziemy hulajnogę Motus Scooty 8.5 Lite, która oferuje spore możliwości w świetnej cenie cenie.

Mówimy tu o stosunkowo prostym modelu wyposażonym w silnik o mocy 250 W. Wbudowany akumulator pozwala na przejechanie 19 km na jednym ładowaniu, dzięki czemu pojazd doskonale sprawdzi się np. podczas dojazdów do szkoły. Zależnie od wybranego trybu prędkość maksymalna sięga nawet 20 km/h, a za komfort jazdy odpowiadają opony dętkowe, skutecznie tłumiące drobne nierówności terenu. Warto podkreślić, że maksymalne obciążenie to aż 100 kg, w związku z czym hulajnogą bez problemu mogą jeździć także dorośli. Ot, solidny sprzęt do przemieszczania się po miejskiej dżungli.

Najlepsze prezenty w Media Expert

Nie znalazłeś wśród naszych propozycji tego jednego, idealnego prezentu? Nic nie szkodzi! W Media Expert czeka na Ciebie cała masa ofert, którym warto się przyjrzeć z bliska. Wystarczy kliknąć w link poniżej. Na pewno czeka tam coś, co przypadnie Ci do gustu 😉