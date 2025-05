Millenium ostrzega. Nie rób tego, jeśli otrzymasz taki e-mail lub SMS

Cyberprzestępcy rozsyłają nieprawdziwe informacje o tym, że możemy otrzymać zwrot podatku. A jeśli chodzi o dodatkowe pieniądze, to wiadomo - wzrok większości osób zatrzyma się na takim tytule wiadomości. Haczyk polega na tym, że wiadomości te wysłane drogą e-mailową lub SMS-ową zawierają link do stron, które podszywają się pod strony organów podatkowych oraz instytucji rządowych. Na pierwszy rzut oka wyglądają niemal identycznie jak strona Ministerstwa Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa oraz Urząd Skarbowy.

A jeśli tak się zdarzy, że już klikniesz to nie wpisuj żadnych danych osobowych, danych do logowania, ani danych karty płatniczej.

Zwróć zawsze uwagę na nadawcę wiadomości, dokładnie zweryfikuj adres strony oraz dane nadawcy. Treść wiadomości także często zdradza to, że jest ona fałszywa. Niekiedy roi się w niej od błędów ortograficznych lub językowych. To ewidentny znak, że mamy do czynienia z oszustwem.