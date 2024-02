Lexar ma wydajne i przenośne SSD dla profesjonalistów

Tym razem Lexar nie kazał nam długo czekać. Zapowiadane w ubiegłym miesiącu przenośne SSD trafiają do sprzedaży. Mowa o wydajności do 2000 MB/s.

Coraz więcej osób rezygnuje z pamięci przenośnych typu pendrive na rzecz zewnętrznych SSD. Powód jest prosty - przy zbliżonych wymiarach mowa o znacznie większej pojemności oraz wyższej wydajności. Nikogo więc nie powinno dziwić, że w sklepach przybywa nowych nośników półprzewodnikowych.

Lexar Professional SL600 oferują aż 5 lat gwarancji

A tak się składa, że marka Lexar, należąca od 2017 roku do chińskiej firmy Longsys, ogłosiła wprowadzenie na rynek zapowiadanych w styczniu na targach CES 2024 dysków z serii Professional SL600.

Lexar Professional SL600 to zewnętrzne SSD o wymiarach 112,6 x 59 x 10,6 milimetrów i masie 64 gramów. Mamy tutaj do czynienia z aluminiową obudową wyposażoną w uchwyt oraz złączem USB typu C. W środku schowano pamięci 3D NAND oraz kontroler Silicon Motion, ale producent nie zdradza dokładnej specyfikacji.

Deklarowana wydajność ma sięgać do 2000 MB/s dla odczytu i zapisu sekwencyjnego, czyli maksimum dla interfejsu USB 3.2 Gen 2x2. Oczywiście nie zabrakło 256-bitowego szyfrowania AES.

Lexar Professional SL600 dostępny będzie w trzech pojemnościach - 1, 2 oraz 4 TB. Dwa pierwsze trafiają dzisiaj do sprzedaży, ostatni pojawi się w drugim kwartale 2024. Sugerowane ceny to 130 dolarów (ok. 529 złotych) za 1 TB i 175 dolarów (ok. 709 złotych) za 2 TB. W Polsce będzie zapewne nieco drożej.

Źródło zdjęć: Lexar

Źródło tekstu: oprac. własne