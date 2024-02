Intel Core i9-14900KS rozpali komputery do czerwoności

Niebiescy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa w przypadku procesorów Intel Core 14. generacji. Nadciąga model o kosmicznej wydajności i równie dużym poborze mocy.

Pod koniec ubiegłego roku Intel rozszerzył swoje portfolio wydając serię procesorów Raptor Lake Refresh dla płyt głównych z gniazdem LGA 1700. Względem poprzedniej generacji doczekaliśmy się głównie wyższych taktowań, a flagowym modelem został Intel Core i9-14900K.

Intel Core i9-14900KS bez problemu dobija do 100°C

Wygląda jednak na to, że podobnie jak w przypadku wcześniejszych rodzin dostaniemy już niedługo jeszcze wydajniejszy model. Mowa oczywiście o Intel Core i9-14900KS, który zaczął pojawiać się w pierwszych testach.

Wpis w bazie wyników OCCT zauważony przez redakcję HKEPC potwierdza, że Intel Core i9-14900KS zaoferuje nam 24 rdzenie i 32 wątki. Mowa o połączeniu 8 dużych, wysokowydajnych rdzeni typu P z 16 małymi, energooszczędnymi typu E. Całość z taktowaniem 3,2 GHz bazowo i do 6,2 GHz w trybie Turbo.

Teoretycznie mowa o TDP na poziomie 150 W, co nie jest dużą wartością. Jednak pod pełnym obciążeniem i ze zniesionymi limitami poboru mocy zanotowano nawet 409 W. Oznacza to dwie rzeczy. Po pierwsze potrzeba będzie mieć płytę główną z wyższej półki, po drugie nie obędzie się bez wydajnego układu chłodzenia cieczą.

To niestety wiadomo było już wcześniej, nawet "zwykły" Intel Core i9-14900K jest CPU bardzo trudnym do schłodzenia i wymagającym topowych AiO 360 mm. Jak na razie data premiery i sugerowana cena Intel Core i9-14900KS pozostaje nieznana. Tanio jednak z pewnością nie będzie, to już sprzęt dla entuzjastów.

Źródło zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak, OCCT

Źródło tekstu: HKEPC, oprac. własne