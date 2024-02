ZALMAN P10 to propozycja dla fanów małych PC

Chcesz złożyć mały zestaw komputerowy? Szukasz przewiewnej obudowy, która dobrze wyeksponuje podzespoły? Nie ma sprawy, wystarczy ZALMAN P10!

ZALMAN to producent, którego chyba nie trzeba przedstawiać nikomu. Sprzęty południowokoreańskiego producenta zawsze cieszyły się w Polsce popularnością ze względu na dobry stosunek ceny do możliwości. Mowa zarówno o obudowach, chłodzeniach procesora, zasilaczach, jak i akcesoriach.

ZALMAN P10 wyposażono we wspornik dla karty graficznej

I chociaż konkurencja w niskim segmencie cenowym w ostatnich latach wyraźnie wzrosła, to ZALMAN cały czas próbuje oferować atrakcyjnie wyceniony sprzęt. Ich najnowszy produkt to seria P10, czyli niewielkie, przeszklone i przewiewne obudowy komputerowe z podświetleniem ARGB LED.

ZALMAN P10 to konstrukcja typu Mid Tower o wymiarach 422 x 216 x 418 milimetrów i masie 6,1 kilograma. W środku zmieścimy płyty główne w formacie Micro ATX lub Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 173 milimetrów; karty graficzne o długości do 384 milimetrów oraz zasilacze ATX. Dla nośników danych przewidziano dwa miejsca 3,5" i jedno 2,5".

Pod względem wentylacji zmieścimy tutaj do siedmiu wentylatorów - dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe na górze, trzy 120-milimetrowe na dole i jeden z tyłu. Fani układów chłodzenia cieczą zamontują maksymalnie radiatory 240-milimetrowe. Fabrycznie dostajemy jeden wentylator 120-milimetrowy z ARGB LED. Zarówno piwnica, jak i prawy bok doczekały się otworów wentylacyjnych.

Panel I/O znalazł się na górze, bliżej prawej krawędzi i jest dość ubogi oraz archaiczny. Producent oferuje nam po jednym USB 3.2 Gen 1 typu A i C, złącze audio typu combo oraz przycisk Power i Reset.

ZALMAN P10 trafi do sprzedaży w najbliższych tygodniach, a do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne - czarna i biała. Producent nie zdradził sugerowanych cen, ale powinny być to przystępne cenowo obudowy.

Zobacz: Acer udowadnia, że do grania nie potrzeba stacjonarki

Zobacz: Olbrzym nie monitor. To ideał do symulatorów latania i jazdy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ZALMAN

Źródło tekstu: oprac. własne