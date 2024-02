Pożądana elektronika znowu do kupienia. W dodatku za grosze

Jesteś graczem i dużo podróżujesz? Marzy Ci się powrót do gier sprzed lat? Nie ma problemu! Rozwiązaniem jest retro-konsola Miyoo Mini.

Przenośne konsole cieszą się coraz większą popularnością. Mowa nie tylko o dużych i drogich modelach jak Nintendo Switch, Valve Steam Deck czy ASUS ROG Ally, ale również znacznie mniejszych i tańszych propozycjach pokroju Anbernic RG35XX czy Miyoo Mini Plus.

Konsola Miyoo Mini znowu dostępna jest w wersji 2,8"

Po pierwsze zajmują mało miejsca i łatwo je zabrać ze sobą w podróż, a po drugie pozwalają na powrót do gier retro i odświeżenie wspomnień. A tak się składa, że Miyoo Mini jest dostępne aktualnie w bardzo dobrej cenie.

Miyoo Mini to jedna z popularniejszych przenośnych konsol do gier retro, która umożliwia emulację NES-a, SNES-a, GameBoya (także Advanced), Neo Geo i Sony PlayStation 1 oraz wiele więcej. Przez długi czas bardziej kompaktowy model 2,8" był trudny do dostania, a kupić można było tylko wariant 3,5".

Na szczęście oficjalny sklep na AliExpress ma ją znowu w swojej ofercie i to w niezłej cenie, mowa bowiem o 293 złotych (KLIK!). Do wyboru jest pięć wersji kolorystycznych - półprzezroczysty błękit, żółty, retro beż, półprzezroczysta czerń oraz biel. W zestawie dostajemy m.in etui podróżne i kartę pamięci microSD.

Zobacz: ZALMAN P10 to propozycja dla fanów małych PC

Zobacz: Acer udowadnia, że do grania nie potrzeba stacjonarki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski, Miyoo

Źródło tekstu: oprac. własne