Arctic Liquid Freezer III, czyli nowy król wydajności

Wygląda na to, że Arctic jest już gotowy na najnowsze, najwydajniejsze i najgorętsze procesory. Znany producent szykuje się do premiery chłodzenia Liquid Freezer III.

Chociaż najnowsze procesory takie jak AMD Ryzen 7000 czy Intel Core 14. generacji oferują topową wydajność w grach i programach, to ich schłodzenie nie należy do łatwych zadań. Z tego powodu większość osób składających nowe zestawy komputerowe sięga po coolery od firm trzecich.

Arctic Liquid Freezer III dostępny będzie już od 429 złotych

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się gotowe zestawy chłodzeni cieczą, tzw. All in One (AiO). A niezaprzeczalnym królem pod względem stosunku cena/wydajność był Arctic Liquid Freezer II, którego używamy m. in. w naszej platformie testowej. Nadciąga jednak nowy, jeszcze lepszy model.

W jednym ze sklepów pojawił się przedpremierowo Arctic Liquid Freezer III. Wiemy, że Niemcy szykują modele 240, 280, 360 oraz 420 mm. Wszystkie z nich ponownie wyposażone zostaną w niestandardową aluminiową chłodnicę o grubości 38 mm. Nie zabraknie też wentylatora chłodzącego VRM.

Nowa generacja stawia na bardziej stonowany design, który będzie też praktyczniejszy. Nowy kształt bloko-pompki zwiększy kompatybilność z płytami głównymi, które dysponują okazałymi radiatorami na sekcji zasilania. Opisywane chłodzenie wspiera nowsze i starsze procesory AMD oraz Intela.

Wśród nowości warto wymienić dołączoną specjalną ramkę dla gniazda Intel LGA 1700, które poprawia kontakt między procesorem, a chłodzeniem. Wentylatory nadal są fabrycznie zamontowane na chłodnicy, ale teraz zyskamy dwie możliwości ich podłączenia - "po staremu", jednym przewodem albo oddzielnie, z pełną kontrolą RPM wentylatorów, pompki oraz mniejszego wentylatora chłodzącego VRM.

Arctic Liquid Freezer III trafi do sprzedaży w trzech wersjach - czarna, biała oraz z podświetleniem ARGB LED. We wszystkich przypadkach mowa o 6-letniej gwarancji producenta oraz dołączonej wydajnej paście termoprzewodzącej Arctic MX-6. Ceny prezentują się następująco:

Arctic Liquid Freezer III 240 Black – 429 złotych

Arctic Liquid Freezer III 280 Black – 509 złotych

Arctic Liquid Freezer III 360 Black – 499 złotych

Arctic Liquid Freezer III 420 Black – 519 złotych

Arctic Liquid Freezer III 240 ARGB – 469 złotych

Arctic Liquid Freezer III 280 ARGB – 499 złotych

Arctic Liquid Freezer III 360 ARGB – 499 złotych

Arctic Liquid Freezer III 420 ARGB – 599 złotych

Arctic Liquid Freezer III 240 ARGB White – 479 złotych

Arctic Liquid Freezer III 280 ARGB White – 525 złotych

Arctic Liquid Freezer III 360 ARGB White – 569 złotych

Arctic Liquid Freezer III 420 ARGG White – 629 złotych

Źródło zdjęć: Arctic

Źródło tekstu: oprac. własne