Czas na zakupy. Dyski SSD drastycznie podrożeją

Jeśli planujesz zakup dysku SSD, to lepiej się pospiesz. Ceny w tym roku pójdą drastycznie w górę.

W zeszłym roku ceny dysków SSD osiągnęły rekordowe minima. Nośniki o pojemności nawet 4 TB można było kupić w bardzo niskich cenach. Niestety, to się już skończyło. Ostatnie miesiące to coraz większe podwyżki, a producenci nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.

Ceny dysków SSD

Firma analityczna TrendForce przewiduje, że w tym roku ceny dysków SSD podskoczą nawet o 25 proc. Marnym pocieszeniem może być fakt, że tak duża podwyżka dotyczy modeli dla przedsiębiorstw. Nie oznacza to, że konstrukcje konsumenckie również nie będą droższe. W ich przypadku możemy spodziewać się podwyżek na poziomie 10-15 proc.

Nie oznacza to, że na tym wzrosty cen się zakończą. TrendForce przewiduje, że do optymalnych cen z perspektywy producentów konieczne będą aż 40-procentowe podwyżki, ale te nastąpią w późniejszym czasie. Dyski SSD będą drożeć systematycznie, kwartał po kwartale.

Skąd taki trend? W ostatnim czasie popyt na nośniki półprzewodnikowe był bardzo niski. Jednocześnie producenci nie ograniczali produkcji, więc wiele egzemplarzy po prostu zaczęło zalegać w magazynach. Aby się ich pozbyć, konieczna była redukcja cen. Teraz nie tylko popyt się poprawia, ale producenci zaczęli zmniejszać produkcję, więc rynek nie jest już przesycony i ceny zaczną wracać do "normalności".

Jeśli planujecie zakup dysku SSD, to najlepszy czas już na to był, kilka miesięcy temu. Natomiast nie ma co czekać. Chociaż już teraz nośniki nie są najtańsze, to tańsze już nie będą, więc nie ma co czekać.

Źródło zdjęć: Envato

Źródło tekstu: wccftech