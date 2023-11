Lexar prezentuje wydajne SSD dla Sony PlayStation 5

Kończy Ci się miejsce na gry? Szukasz nowego SSD? Nie ma sprawy! Lexar wypuścił nowe, wydajne i tanie nośniki, które dodatkowo oferują długą gwarancję.

Jakby nie zaginać rzeczywistości to aktualną generację konsol do gier wygrywa Sony ze swoim PlayStation 5. Urządzenie Japończyków zdecydowanie lepiej sprzedaje się na całym świecie niż Microsoft Xbox Series X/S.

Lexar NM790 Heatsink startują od ceny 335 złotych za 1 TB

Powodów takiej sytuacji można wskazać wiele, a jednym z nich z pewnością będzie prosty i tani sposób na zwiększenie pamięci wewnętrznej. Wystarczy kilka minut, wkrętak oraz SSD dokładnie taki sam jak do PC. A tak się składa, że jeden ze znanych producentów pokazał nośniki dedykowane Sony PlayStation 5.

Lexar NM790 Heatsink to nowa wersja cenionego SSD typu M.2 2280, który korzysta z interfejsu PCIe 4.0 x4 oraz protokołu NVMe 2.0. Nadal mowa o kontrolerze Maxio MAP1602 oraz 232-warstwowych kościach 3D TLC NAND od YMTC. Tym jednak razem doczekaliśmy się również fabrycznego radiatora.

Pod względem wydajności mowa o do 7400 MB/s dla odczytu i do 6500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 1 100 000 IOPS dla odczytu i zapisu losowego. Jest to zasadniczo górny limit dla nośników PCIe 4.0 x4.

Lexar NM790 Heatsink oferuje trzy warianty pojemności - 1, 2 i 4 TB. Nośniki trafiły już do sprzedaży w sugerowanych cenach wynoszących kolejno 80, 150 i 230 dolarów, czyli równowartość około 335, 629 i 965 złotych. Producent udziela 5 lat gwarancji ograniczonej limitem zapisanych danych.

Źródło zdjęć: Lexar

Źródło tekstu: oprac. własne